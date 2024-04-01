選後人氣直直落！柯文哲公開招募「小草們」 重新擦亮民眾黨招牌
「你想要在市議會質詢台北市長嗎？好奇議員們平常怎麼審查法案、監督預算嗎？」民眾黨主席柯文哲在選後聲量直直落，連帶影響民眾黨招牌，柯文哲3月31日率「小草」前往台北市議會，實地觀摩台北市議會運作，並在臉書上宣傳，邀請更多小草加入民眾黨團隊，共同改變台灣的政治文化。
記者陳宜加／台北報導
柯文哲舉台北市各議員為例，助理出身的台北市議員陳宥丞從志工、助理開始，開啟實踐政治的各種可能，或者是懷有抱負要直接選里長、選議員的，都可以讓民眾黨陪伴你參與公眾事務。
台北市議員林珍羽分享身為民代為政之道在於耐煩，民眾陳情的大小事，必須要認真傾聽，設身處地為人著想，才能一點一點讓公共服務更貼近民生。
台北市議員黃瀞瑩則說，如果不想從政，但又想幫助民眾黨的話，可以出借自家的店面一張小小的桌子，或者住家一片小小的外牆，放上民眾黨的文宣資料，都可以讓在地不熟悉網路的長輩，能更認識民眾黨。
民眾黨不分區立委黃珊珊說，公共服務的第一步，就是願意走出家門，去關心鄰居，或者到街上觀察哪些地方可以做得更好，甚至去里長辦公室聊聊天，聽聽住家附近有無任何需要，這就是參政的起點。
柯文哲呼籲，最後，身為民眾黨主席，為了打造更理想的政治文化，歡迎熱血志士加入民眾黨，讓我們跟你一起拚未來！