美國忙到忘記台灣？「政治科學家」王宏恩分析：3大民調顯示不會

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而在這個月，蓋洛普Gallup公布美國民眾對台海議題的看法。連續3家最主流的美國民調公司對台海議題進行調查，就知道台海議題仍然是美國政治中最重要的議題之一，所以民調公司才會撥出寶貴的空間來問這些議題。而蓋洛普民調結果，再次顯示了美國民眾對於台灣的支持，尤其是2大黨的支持者。
根據蓋洛普民調，美國民眾對台灣有正面看法的比例高達77％，再度來到1996年開始調查以來的最高數字，對台灣有負面看法的比例僅有13％，也來到30年來最低。美國民眾對於台灣的喜好程度，與對法國（78％）、德國（79％）、英國（82％）都差不多，比烏克蘭（63％）、以色列（58％）、墨西哥（57％）還要高一截。整體來說，台灣近幾年在美國人心中的正面形象的確是大幅提升。
王宏恩指出，相較之下，蓋洛普民調顯示美國民眾對於中國有正面態度的比例僅有20％，而有77％抱持負面態度，正好跟台灣的數字是完全相反，也清楚證明美國民眾知道台灣跟中國是不同的。而這個民意分布，跟短短8年之前是完全相反：2017年同一份調查中，有50％美國人對中國有正面看法、反面則是48％。美國民眾對於中國的反感在2020年後快速上升，並沒有隨著肺炎結束改變、也沒有隨著拜登上台而有所改變、也沒有隨著中國重新開放經濟改變、也沒有隨著烏俄戰爭改變。
他說，更值得一提的是，美國民眾如今對中國的反感程度，甚至比天安門鎮壓剛結束時還要高，當時1989年的民調是54％反感、34％好感。這代表民意結構上，美國政治人物在短期間想要重新親中是非常困難的，也沒有再次如冷戰時「聯中制俄」的民意空間。
王宏恩表示，美國對於台灣海峽的政策，仍然有立法執行的《台灣關係法》，也就是要維持台海的現狀。為了維持住這個現狀，才會有近日美軍逐漸在台灣協助台灣軍隊訓練等消息出現，美國剛通過的年度預算也再度軍援台灣。
他說，無論從民意走向或者實際作為，都在在顯示了美國並沒有因為太忙而放棄台灣。當然美國的出發點是為了美國自己的利益，但自從二戰之後，美國高舉馬歇爾計畫、重建破敗的各國、建立全球海洋秩序與金融體系、遠大於全世界無數國家國防預算總和，讓包括台灣在內的無數國家可以享受和平帶來的紅利以及世界產業鏈帶來的利潤。這種讓無數國家在這個全球體系下獲利的體系，要用什麼取而代之？