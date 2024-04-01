寶林茶室案燒不完！外界憂米酵菌酸「從中國帶來」 薛瑞元回應了
素食餐廳「寶林茶室」食物中毒事件不斷擴大，日前公衛專家何美鄉指出，會產生米酵菌酸的病原體已經在中國落地生根，外界因此懷疑這次的毒素是從中國來。對此衛福部長薛瑞元表示，如果此一毒素是從中國來，不會以這樣的方式出現在一般的食材上。
記者林志怡／台北報導
目前累計寶林茶室相關通報個案計有31例，患者分別在業者的信義遠百A13店、饒河街分店用餐，其中2例死亡、5例加護病房救治、3例普通病房治療；檢驗方面，截至今日上午，總計有14位患者米酵菌酸檢驗陽性，其中包括2例死亡的個案，而近幾日新增的饒河街分店相關個案檢驗都是米酵菌酸陰性。
米酵菌酸是由唐菖蒲伯克氏菌的椰毒亞型產生，公衛專家何美鄉日前指出，迄今僅有印尼、非洲莫桑比克、及中國等出現過米酵菌酸中毒案例，可以預設該病原體分佈仍侷限於少數地區，尚未在台灣的土壤建立其生態，但文獻顯示，該病原體已經在中國落地生根。
因此，外界懷疑，這次導致民眾食物中毒群聚的米酵菌酸可能「來自中國」，但也引起另一派質疑，難道食安也要抗中保台？對此薛瑞元表示，如果是毒素飄洋過海來台、應該不會是這樣的案情，米酵菌酸除了標準品外，並不是在實驗室製造出來的毒素，也不會以這樣的方式出現在一般的食材上。