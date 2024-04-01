名家論壇》朱駿／馬英九訪中之旅　正面效果必「極為有限」

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去年馬英九訪中返台，一下機就得意地表示，他此行發現最重要的一點，就是媒體評論所說的「九二共識又活過來了」。真的活過來了嗎？何以侯友宜被逼端出「九二共識」與「互不承認主權，互不否認治權」，卻依然死棋敗北？馬當時顯然得意忘形，錯估形勢，活在錯誤意識之中。若稱為「共識」，只要有一方不接受，就不可能「又活過來了」，馬連這點常識都不具備嗎？
「互不承認主權」的潛台詞，就是兩岸之爭是「主權之爭」，然而，主權之爭只會發生在主權國家之間，對領土領海所有權的爭執，馬英九這麼主張，不就是將兩岸看待為兩個各有獨立主權的國家嗎？身為哈佛大學國際法博士，竟然分不清楚「主權之爭」與「主權代表權之爭」？這個學位是怎麼拿的？
中共的政治教條，在很多地方是唯意志論的產物，以其主觀意志下的論斷覆蓋事實，其向來主張中華民國已經滅亡了，此種作為乃不爭的事實，馬難道不知道？一個中共主觀認定已經滅亡的敵對政權，如何能令中共不否認（即承認）其治權？不是腦力不濟，就是故意睜眼說瞎話。又如何能與中共處在「互不承認主權」的境地？
治權必有依附的主體，即擁有與執行它的主體，這主體必然是雙方政權，代表符號就是各自主張的國號。雙方都認為國號就代表國際法中主權獨立的國家，其中一方執意以國號與國號相對，自然就是國與國相對的意思。馬在主張「互不否認治權」的同時，也高喊過「捍衛中華民國主權」之類的口號，「一中各表」側重各表就是凸顯兩方國號，恰恰是與「一邊一國」的「兩岸互不隸屬」殊途同歸。
馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，當初馬英九執政，兩岸可以「互不承認主權，互不否認治權」，是因為有兩岸共同政治基礎「九二共識」，如果不承認九二共識，一切都不可能。包括中方突破海峽中線、金廈禁制水域等，「互不否認治權」形同消失，根源都是因為沒有「九二共識」。真是這樣嗎？
馬英九執政時，馬版的「九二共識」是中共從未接受的「一中各表」，如何能成為中共接受「互不承認主權，互不否認治權」的政治基礎，簡直無知到了極點，或說謊的邪心已達極致。如今，馬已不再強調「一中各表」，主張相信習近平，那麼，馬近來口口聲聲的「九二共識」，應該是習版的「九二共識」，習如何敢或那裡需要與台灣方面「互不否認治權」？中共是要統一台灣的，就是消滅中華民國政府的治權，舉世皆知，台灣方面有什麼條件，能夠令其永遠承認或接受我方的「海峽中線、金廈禁制水域」嗎？說話時拿出點智商與良心吧！
「九二共識」確實不是「一國兩制」，但絕對是走向所謂「和平統一，一國兩制」的統戰工具，馬如今高舉「九二共識」，豈不是自身有墮落為「自乾五」統戰工具的重大嫌疑嗎？
馬英九是兩岸路線中的敗軍之將，如今一介在野人士，如何能以昔日失敗的路線改善兩岸關係？不是天方夜譚嗎？若想針對兩岸關係有所助益，以贖前愆，應該是先承認自己昔日的錯誤與謊言，痛改前非，洗心革面，重新做人，從零開始，根據事實基本面與一般經驗法則，重新發展端的過硬的兩岸論述，同時向中共與兩岸人民說大實話。相信馬兒童或青少年時期一定熟讀過《中庸》，應該懂得「不誠無物」的道理吧？！
●作者：朱駿／時事評論人
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