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名家論壇》朱駿／馬英九訪中之旅　正面效果必「極為有限」

▲ 馬英九4月1日將二度訪問中國。（圖／資料照片）
▲ 馬英九4月1日將二度訪問中國。（圖／資料照片）

文／朱駿

馬英九二度訪中，藍營一些人寄予厚望，藍營媒體也跟著吹捧，溢美之詞不絕於耳。連前陣子痛批馬英九在兩岸事務上用人錯誤與眼光短淺的蘇起如今都說，馬此行「不但有兩岸的意義，也有美中關係的意義，而且對兩岸關係和美中關係都是正面的」，「等於是給拜登一個人情」。扯得太遠、太大、太虛了吧？筆者已可預斷，此行除了帶學生交流，滿足自己的虛榮，埋下日後國民黨內路線與黨權爭鬥的伏筆之外，對於兩岸關係的發展不可能有實質的助益。若沒有助益，可能就會是有害的機率較大 。

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馬英九一再販賣的「九二共識」與「互不承認主權，互不否認治權」又成為數日間少數藍營人士與媒體熱炒的話題。若稍加用腦分析，這些口號根本經不起事實的檢驗，純屬謊言或幻想。

去年馬英九訪中返台，一下機就得意地表示，他此行發現最重要的一點，就是媒體評論所說的「九二共識又活過來了」。真的活過來了嗎？何以侯友宜被逼端出「九二共識」與「互不承認主權，互不否認治權」，卻依然死棋敗北？馬當時顯然得意忘形，錯估形勢，活在錯誤意識之中。若稱為「共識」，只要有一方不接受，就不可能「又活過來了」，馬連這點常識都不具備嗎？

「互不承認主權」的潛台詞，就是兩岸之爭是「主權之爭」，然而，主權之爭只會發生在主權國家之間，對領土領海所有權的爭執，馬英九這麼主張，不就是將兩岸看待為兩個各有獨立主權的國家嗎？身為哈佛大學國際法博士，竟然分不清楚「主權之爭」與「主權代表權之爭」？這個學位是怎麼拿的？

中共的政治教條，在很多地方是唯意志論的產物，以其主觀意志下的論斷覆蓋事實，其向來主張中華民國已經滅亡了，此種作為乃不爭的事實，馬難道不知道？一個中共主觀認定已經滅亡的敵對政權，如何能令中共不否認（即承認）其治權？不是腦力不濟，就是故意睜眼說瞎話。又如何能與中共處在「互不承認主權」的境地？

治權必有依附的主體，即擁有與執行它的主體，這主體必然是雙方政權，代表符號就是各自主張的國號。雙方都認為國號就代表國際法中主權獨立的國家，其中一方執意以國號與國號相對，自然就是國與國相對的意思。馬在主張「互不否認治權」的同時，也高喊過「捍衛中華民國主權」之類的口號，「一中各表」側重各表就是凸顯兩方國號，恰恰是與「一邊一國」的「兩岸互不隸屬」殊途同歸。

馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，當初馬英九執政，兩岸可以「互不承認主權，互不否認治權」，是因為有兩岸共同政治基礎「九二共識」，如果不承認九二共識，一切都不可能。包括中方突破海峽中線、金廈禁制水域等，「互不否認治權」形同消失，根源都是因為沒有「九二共識」。真是這樣嗎？

馬英九執政時，馬版的「九二共識」是中共從未接受的「一中各表」，如何能成為中共接受「互不承認主權，互不否認治權」的政治基礎，簡直無知到了極點，或說謊的邪心已達極致。如今，馬已不再強調「一中各表」，主張相信習近平，那麼，馬近來口口聲聲的「九二共識」，應該是習版的「九二共識」，習如何敢或那裡需要與台灣方面「互不否認治權」？中共是要統一台灣的，就是消滅中華民國政府的治權，舉世皆知，台灣方面有什麼條件，能夠令其永遠承認或接受我方的「海峽中線、金廈禁制水域」嗎？說話時拿出點智商與良心吧！

「九二共識」確實不是「一國兩制」，但絕對是走向所謂「和平統一，一國兩制」的統戰工具，馬如今高舉「九二共識」，豈不是自身有墮落為「自乾五」統戰工具的重大嫌疑嗎？

馬英九是兩岸路線中的敗軍之將，如今一介在野人士，如何能以昔日失敗的路線改善兩岸關係？不是天方夜譚嗎？若想針對兩岸關係有所助益，以贖前愆，應該是先承認自己昔日的錯誤與謊言，痛改前非，洗心革面，重新做人，從零開始，根據事實基本面與一般經驗法則，重新發展端的過硬的兩岸論述，同時向中共與兩岸人民說大實話。相信馬兒童或青少年時期一定熟讀過《中庸》，應該懂得「不誠無物」的道理吧？！


●作者：朱駿／時事評論人

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