北海道厚真町海邊現大量北寄貝！民眾撿滿整車 不符一規定恐違法
根據日媒報導，北海道厚真町的海岸邊昨（31）日出現特殊景象，大量的北寄貝被海浪沖上岸，數百公尺的沙灘突然佈滿了密密麻麻的貝殼，吸引了不少民眾趕到海邊撿拾，甚至將後車廂完全塞滿。事實上，當地有規定，每顆北寄貝需大於7.5公分，否則就是違法，當地人也提到，北寄貝最好吃的料理方式為炭烤。
記者葉盛耀/綜合報導
根據日本ANN報導，北海道厚真町海灘上昨（31）日突然出現大量北寄貝，厚真町官員指出，過往只要出現風大、浪大時，附近的海灘就會出現這種情況。由於北寄貝是日本重要的食用貝類之一，因此吸引了不少民眾趕到海邊撿拾。
Livedoor News也提到，根據北海道相關漁業規則，民眾可以徒手撿拾7.5公分或以上的北寄貝，過小則違法。但是當地官員們也建議，被海浪沖上岸的北寄貝可能含有大量大腸桿菌，民眾撿拾回家後最好要完全煮熟才能食用，避免引起食物中毒。
報導也提到，許多民眾一撿就是一整車，現場還有位阿伯提到，北寄貝用任何方式烹煮都很美味，不過最讚的是還是炭烤加奶油。事實上，北海道產的北寄貝在台灣也常見，家樂福、全聯通常都有進口，且都需經食藥署檢驗管制合格。而台灣日本料理餐廳則習慣將北寄貝烹煮熟透之後，做成清爽前菜。另外，高檔火鍋店的火歸配菜也常見北寄貝。