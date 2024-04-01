寶林案「4人肝損傷嚴重」昏迷中！王必勝揭35件食材檢驗結果出爐

寶林茶室案累積31人受害！維持2死5重症　1人裝葉克膜、2人恐換肝

▲寶林茶室中毒案累積31人受害，今（1）日維持2死5重症，1人好轉、1人裝葉克膜、2人恐須換肝。（圖／記者張勵德攝）
▲寶林茶室中毒案累積31人受害，今（1）日維持2死5重症，1人好轉、1人裝葉克膜、2人恐須換肝。（圖／記者張勵德攝）

記者李琦瑋／台北報導

北市信義區寶林茶室A13分店日前發生食物中毒案件，目前已經造成2死，衛福部日前確認該起中毒事件，是由「米酵菌酸」所引起。衛福部疾管署今（1）日早上10點，公布最新統計個案，無新增個案，仍累計31人受害，其中2死5重症，1人仍在使用葉克膜、1人好轉、2人恐須換肝。

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▲寶林茶室食品中毒案件個案列表。（圖／衛福部疾管署提供）
▲寶林茶室食品中毒案件個案列表。（圖／衛福部疾管署提供）
寶林茶室近期接連出現食物中毒個案，據疾管署最新統計，累計31人經醫院通報，其中2人死亡、5人加護病房搶救，3人一般病房治療、其餘21人返家休養中；年齡最小者10歲，最大者66歲；1名在3月24日死亡、1名在27日死亡；食用餐點包括粿條、滑蛋河粉、炒飯、炒麵等；症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、倦怠、出汗、茶色尿等。

寶林茶室食物中毒人數不斷增加，日前更出現到饒河分店用餐的通報個案共2例，其中一例為一名37歲女性，未食用粿條，但食用咖哩仁當、冰奶茶，目前仍於醫院一般病房治療中，引發該案是否擴大，延燒至分店、咖哩仁當也出問題的憂慮，對此，衛福部長薛瑞元今天表示，目前檢驗再新增2例米酵菌酸陽性個案，而饒河街分店相關個案，檢驗都是陰性，沒有檢出米酵菌酸。

▲寶林茶室食品中毒案件個案列表。（圖／衛福部疾管署提供）
▲寶林茶室食品中毒案件個案列表。（圖／衛福部疾管署提供）
另外，王必勝今天透露，目前在加護病房的5位病人，其中1位已經好轉，有望轉到一般病房，另外4位肝臟損傷嚴重，仍處於昏迷狀態，其中1人有裝葉克膜，2人甚至可能需要換肝，疾病程度相當嚴重，各醫院重症醫療團隊會全力救治，也盼大家替這幾位病人集氣祈福，希望他們能渡過難關，康復起來。

▲寶林茶室食品中毒案件個案列表。（圖／衛福部疾管署提供）
▲寶林茶室食品中毒案件個案列表。（圖／衛福部疾管署提供）
王必勝提到，米酵菌酸沒有解毒劑，醫院僅能提供支持性療法，3月27日晚上專家會議中，醫療團隊討論照顧病患心得，認為血漿置換術是好選擇，類似洗腎一樣洗血，希望能排除毒素，米酵菌酸每4天才會少掉一半，在體內會持續損害器官，想排除還需要一段時間。

至於為何民眾嚴重程度不一？王必勝推測，可能與民眾攝食量有關，有些人吃得多，有些人吃得少，另一種推測是粿條內的毒素可能分布不均，攝取量應還是最大因素，這也跟民眾身體狀況有關。

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