寶林茶室案累積31人受害！維持2死5重症　1人裝葉克膜、2人恐換肝

我是廣告 請繼續往下閱讀
寶林茶室食物中毒人數不斷增加，日前更出現到饒河分店用餐的通報個案共2例，其中一例為一名37歲女性，未食用粿條，但食用咖哩仁當、冰奶茶，目前仍於醫院一般病房治療中，引發該案是否擴大，延燒至分店、咖哩仁當也出問題的憂慮，對此，衛福部長薛瑞元今天表示，目前檢驗再新增2例米酵菌酸陽性個案，而饒河街分店相關個案，檢驗都是陰性，沒有檢出米酵菌酸。
另外，王必勝今天透露，目前在加護病房的5位病人，其中1位已經好轉，有望轉到一般病房，另外4位肝臟損傷嚴重，仍處於昏迷狀態，其中1人有裝葉克膜，2人甚至可能需要換肝，疾病程度相當嚴重，各醫院重症醫療團隊會全力救治，也盼大家替這幾位病人集氣祈福，希望他們能渡過難關，康復起來。
王必勝提到，米酵菌酸沒有解毒劑，醫院僅能提供支持性療法，3月27日晚上專家會議中，醫療團隊討論照顧病患心得，認為血漿置換術是好選擇，類似洗腎一樣洗血，希望能排除毒素，米酵菌酸每4天才會少掉一半，在體內會持續損害器官，想排除還需要一段時間。
至於為何民眾嚴重程度不一？王必勝推測，可能與民眾攝食量有關，有些人吃得多，有些人吃得少，另一種推測是粿條內的毒素可能分布不均，攝取量應還是最大因素，這也跟民眾身體狀況有關。
更多「寶林茶室疑食物中毒案」相關新聞。