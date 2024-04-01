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寶林茶室沒保險！藍委要百貨幫督導　薛瑞元承諾設「到期前警示」

▲國民黨立委王育敏要求，後續餐飲業者的保險管理應採取「雙軌制」。（圖／記者吳翊緁攝，2024.04.01）
▲國民黨立委王育敏要求，後續餐飲業者的保險管理應採取「雙軌制」。（圖／記者吳翊緁攝，2024.04.01）

記者林志怡／台北報導

素食餐廳「寶林茶室」食物中毒案持續擴大，但因寶林茶室產品責任險、公共意外險過期未續保受害民眾恐難求償。國民黨立委王育敏要求，後續餐飲業者產品保險管理應採「雙軌制」，衛福部要能通過系統知道何時到期、百貨公司也要協助督導；衛福部長薛瑞元則承諾，系統將設到期1個月前警示；衛福部食藥署副署長吳秀梅則表示，系統預計會在本週內調整完畢。

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目前累計寶林茶室相關通報個案計有31例，患者分別在業者的信義遠百A13店、饒河街分店用餐，其中2例死亡、5例加護病房救治、3例普通病房治療；檢驗方面，截至今日上午，總計有14位患者米酵菌酸檢驗陽性，其中包括2例死亡的個案，而近幾日新增的饒河街分店相關個案檢驗都是米酵菌酸陰性。

雖受害民眾持續增加，但寶林茶室產品責任險、公共意外險過期未續保，其資產負債表呈現的淨值更是負數，難有賠償能力，後續消費者恐求償無門，立法院衛環委員會今（1）日召開會議、討論近期系列食安事件，王育敏於會中詢問，衛福部對於應投保產品責任險、公共意外險的業者管理情況。

薛瑞元表示，產品責任險屬衛福部業管，依據《食安法》規範，業者應投保而未投保，依法可罰3萬到300萬罰鍰，公共意外險則非衛福部所管理的範疇，已經要求衛福部食藥署調整管理系統，加上產品責任險到期資訊、並在到期前一個月跳出警示，讓地方政府可發現業者保險即將到期，並加以管理。

王育敏進一步要求，未來應該採取「雙軌制」管理業者保險情況，其中衛福部等主管單位要比照汽車強制責任險的管理方式、通過系統知道保險何時到期，百貨公司業者也要加入督導，不能只收業者的租金、抽成，但出問題卻好像不關他的事。

此外，王育敏強調，由百貨公司協助進行行政管理，應該是能做到的方式，比如櫃位巡檢時就能即時掌握是否有業者的保險即將到期、百貨公司也是最清楚哪些業者要撤櫃的單位，因此希望強化百貨公司與商場管理者責任。

▲民進黨立委劉建國質疑，百貨公司作為場地提供者，在餐飲業者出問題時，是否應負連帶責任。（圖／記者吳翊緁攝，2024.04.01）
▲民進黨立委劉建國質疑，百貨公司作為場地提供者，在餐飲業者出問題時，是否應負連帶責任。（圖／記者吳翊緁攝，2024.04.01）
民進黨立委劉建國質詢時也提到，對於相關食安事件，提供場地、作為房東的百貨公司在這次食安事件中，是否會有連帶責任？當業者沒有續保、出了事情，大房東又沒有監督，到底誰要負責？

薛瑞元表示，從法律來看，提供場所的公司對於個別廠商有無監督管理之責，要視其合約內容而定，但受害者求償，對於當是餐飲業者與提供場地的公司，都是可以連帶求償的，細節怎麼分割，則是廠商內部自行協調。

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