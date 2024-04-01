寶林案人心惶惶　陳建仁：屬個案民眾不用太擔心

寶林茶室食物中毒事件延燒，截至昨日為止受害民眾至少有31人，其中2人搶救後宣告不治，5人仍在加護病房觀察，讓民眾人心惶惶，對此行政院長陳建仁今（1）日受訪表示，到目前為止，米酵菌酸都是限制在單一餐廳、單一個時段所受到的暴露，「所以民眾不用太擔心，這屬於個案的情況。」
記者陳威叡／台北報導
陳建仁表示，此次寶林茶室事件，首先要感謝第一線的醫師，看到有食物中毒病例後，能夠很警覺地去詢問可能受到影響的來源，然後馬上跟政府通報，醫師的及早通報，對於整起事件的掌握，扮演很重要的角色，特別是其他醫院的醫師，在第一個個案通報以後，就馬上提高警覺，會詢問這一些食物中毒的個案，是否有到相關的餐廳，這樣的警覺，讓政府調查就相當地能夠掌控。
陳建仁說，在通報機制上，未來也會繼續提醒所有第一線醫師，當碰到食物中毒個案的時候，怎麼樣來詢問患者在哪一個餐廳吃到哪些食物，然後立刻跟地方與中央政府通報，大家團結就能夠調查得很清楚，而這一次的調查，在第一個事件發生以後，雖然有2、3天的延遲，病例症狀發展比較晚，可是後來的通報都相當地順暢，也經由地方、中央政府跟檢調單位一起來找出可能的污染源。
陳建仁也提到，到目前為止，米酵菌酸的情況，都是限制在單一家餐廳、單一個時段所受到的暴露，所以民眾不用太擔心，這屬於個案的情況。但政府對於食物中毒的通報，以及未來如何使得調查更加地嚴謹，也會來強化中央、地方政府的檢體採驗還有技術，讓所有檢驗與通報都能夠更加地順暢，確保國內食安，也能夠讓民眾能夠放心。