寶林案「4人肝損傷嚴重」昏迷中！王必勝揭35件食材檢驗結果出爐

寶林食物中毒元凶「米酵菌酸」來源未明　王必勝：禍首應是「它」

▲資深媒體人黃暐瀚今（1）日在廣播節目《暐瀚撞新聞》中專訪衛服部次長王必勝，王必勝表示，粿條應該是禍首。（圖／資料照片）
▲資深媒體人黃暐瀚今（1）日在廣播節目《暐瀚撞新聞》中專訪衛服部次長王必勝，王必勝表示，粿條應該是禍首。（圖／資料照片）

記者陳宜加／台北報導

寶林茶室食物中毒案引爆全民恐慌，無藥可醫的「米酵菌酸」來源尚待釐清，人心惶惶。資深媒體人黃暐瀚今（1）日在廣播節目《暐瀚撞新聞》中專訪衛服部次長王必勝，王必勝表示，粿條應該是禍首。

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黃暐瀚稍早於臉書發文表示，寶林事件引發全民恐慌，了解真相，找出原因，民眾就不會再慌上午訪問王必勝，次長簡單扼要，講述了很多關鍵的內容。

王必勝表示，患者身體不適是因為米酵菌酸。31位身體不適的消費者中，除了饒河店兩例確定是腸胃炎（與米酵菌酸無關），目前檢驗12位病患身上，通通都有米酵菌酸。黃暐瀚指出，尚有5位返家休養，狀況不嚴重的消費者，拒絕驗血，王必勝建議要驗，因為不知道毒素累積在肝臟的狀況，還是檢驗為佳，初步確定，身體不適的原因，應該就是米酵菌酸。

王必勝也點出米酵菌酸形成3要件：一為唐菖蒲伯克氏菌、以澱粉當介質（玉米、椰子）、溫度在22到33度之間。黃暐瀚說，由於這批檢驗的粿條，主成份就是玉米澱粉，再加上廚房的烹煮環境，極可能滿足第三個條件，目前衛福部正在細菌培養，確認唐菖蒲伯克氏菌是否存在於寶林信義A13的廚房，一旦確定（3條件具足），米酵菌酸的來源，應該就可以確認。

王必勝也直言，根據以上2點，再加上寶林店內的食材、醬料、醬油，衛福部都已抽驗完畢，通通不含米酵菌酸，所以禍首還是回到3月23日之前的那批粿條，最有可能就是禍首。

黃暐瀚說，瞭解了相關的資訊，認識基礎，民眾就能降低恐慌。目前看來，寶林事件，集中於3/19-24的那批粿條產品，並未外散，也無從外散，民眾不必無謂恐慌，後續衛福部將整理民眾須知，公告大家，請國人朋友可以稍稍放心。

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