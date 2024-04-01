陸客不來！1200萬國際客來台難成 王國材認看不到曙光
今年觀光署訂1200萬人次國際旅客來台，但兩岸旅遊團持續封鎖的狀況下，觀光署長周永暉坦言，目標勢必會下修，但至少要守住1000萬人次。對此，交通部長王國材今（1）日坦言，中國態度比他預期堅定，現在看不到曙光。
記者許若茵／台北報導
根據觀光署統計資料，今年1月Outbound （國人出國人數）高達128萬1751人次，但 Inbound（來台旅客人數）市場僅58萬9961人次，僅疫前同期68%。周永暉說明，今年1至3月累計約190萬名國際旅客來台，約為疫前同期85%，其中又以日、韓、港、澳、美居多。
周永暉坦言，中國尚未開放陸客團來台，預計暑假會檢討目標，陸客不來，目標要下修到1000萬人次，但會努力守住千萬底線，跨過千萬俱樂部門檻對台灣來說非常重要，觀光署與海外辦事處同仁都會努力，理想狀態還是希望達1200萬人次。
今王國材赴立院交通委員會，會前接受採訪時表示，1200萬國際客來台確實涵蓋陸客，但中國禁止陸客來台，比他預期的更堅定，他也與周討論，扣除原先預計的200至250萬陸客人次，要求觀光署至少達到1000萬人次。
王國材指出，台灣從去年拋出善意，台灣也開放自由行到中國，中國卻仍禁止陸客來台，現在他坦言還看不到曙光，但仍希望兩岸健康有序，恢復正常交流。