寶林茶室食材驗不出米酵菌酸！細菌培養最快「這時」見真章
素食餐廳「寶林茶室」的米酵菌酸食物中毒案延燒，衛福部食藥署日前赴事發的遠百A13店抽驗35項食材，但米酵菌酸檢驗都是陰性，食藥署近期持續展開環境檢體的細菌培養，希望釐清是否有產生該毒素的細菌「唐菖蒲伯克氏菌椰毒亞型」存在，食藥署長吳秀梅今日接受媒體聯訪時表示，培養結果最快下週出爐。
記者林志怡／台北報導
目前累計寶林茶室相關通報個案計有31例，患者分別在業者的信義遠百A13店、饒河街分店用餐，其中2例死亡、5例加護病房救治、3例普通病房治療；檢驗方面，截至今日上午，總計有14位患者米酵菌酸檢驗陽性，其中包括2例死亡的個案，而近幾日新增的饒河街分店相關個案檢驗都是米酵菌酸陰性。
然而，最近衛福部完成35件寶林茶室食材檢體檢驗，結果均為陰性，衛福部長薛瑞元提到，可能是因為問題食材已經被用完、新一批食材未出現毒素所致，會持續進行細菌培養、釐清是否有相關病源存在，但檢驗還需要時間。
吳秀梅則進一步補充，目前已經在上週展開環境細菌培養，但因為細菌培養需要大約2週的時間，因此結果最快會在下週出爐，另目前食藥署、台大醫院、榮總所進口的米酵菌酸標準品，預計這週會抵達台灣。