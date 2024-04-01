勞工安啦！勞動基金大賺2527億、2月單月收益1763億元刷史上新高
勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金績效，截至2月底止規模為6兆2880億元，在全球金融市場表現穩健下，今年截至2月底的評價後收益數為2527.6億元，收益率4.28%，其中2月單月收益數為1763.8億元，創單月歷史新高。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達6兆8434億元，收益率為4.27%。
記者李琦瑋／台北報導
勞動基金運用局表示，2月金融市場表現持續上揚，美國1月通膨數據雖高但仍屬降溫趨勢，就業數據延續穩健表現，且1月ISM製造業採購經理人指數上升至49.1，製造業悲觀情緒轉淡，經濟優於預期帶動市場正面表現，加上中國股市回穩， 2月份整體股票市場表現強勁。
勞動基金運用局指出，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產。就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（103~113.02）平均收益率為5.71%，國保基金近10年多（103~113.02）平均收益率為6.14%，長期投資績效穩健。
勞動基金運用局說，整體而言，目前各主要國家利率水準仍維持高檔水位，各主要央行何時啟動降息仍具不確定性，加上地緣政治衝突仍未平息，又紅海危機對全球供應鏈造成破壞，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾。該局將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略、擴建資產池及機動調整投資部位，強化基金運用效率，以提升基金長期投資效益。