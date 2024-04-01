愚人節快樂！大開德鐵玩笑 德在台協會推台灣這味：保證不再誤點
德國人向來以精確守時的民族性聞名全球，但套用在火車上，似乎就不是那麼合適。近年德國國家鐵路公司Deutsche Bahn（DB，德鐵）的公眾形象逐漸崩壞，罷工、誤點的狀況頗多；去年年底的一項統計還顯示，德鐵2023年11月運營的遠程火車，幾乎有一半的班次都是誤點，再往前推的10月，準點率也只有58.6%， 效率之差，連自家人都看不下去，選在4月1日愚人節這天，大開德鐵玩笑。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
德國在台協會1日上午在官方臉書粉專貼文，宣稱：「日前遭遇許多技術問題的德國國鐵，自最近起將不再誤點。據說原因是他們和台灣的一家餅乾製造商展開合作。詳情將在4月1日的記者會上向大眾說明」，並附上多張照片，仔細看可以發現，圖中人物的口袋或手上都被塞了乖乖。
接地氣的幽默手法，引來許多民眾在貼文下方留言，紛紛打下：「餅乾製造商部分還有可能，但不誤點部分就確定是4/1號」、「高級酸，台灣文化應該還無法容忍公家單位開這種玩笑」、「果然每年只有4/1德國國鐵不會誤點」。
也有人打趣的說：「德國2024的幽默感全都用在這篇了」、「但是照片中好像有SNCF誒，難道是想偷臭法國人?」