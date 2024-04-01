台南紅球計畫真實意義曝！一景點被讚爆　網：時光凍結老一輩記憶

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因為此活動，也讓更多旅客發掘出台南的不少景點，就有名台南網友在臉書社團「府城大小事」貼文，身為台南人的他因為紅球計畫活動，首次到永樂市場內，發現大樓裡竟然還有販售二手黑膠，並驚呼「有這麼多寶可挖！」。
網友們也回應表示永樂市場是「小時候元宵節提燈籠必去的地方」、「像是被時光凍結，停留在屬於老一輩人的記憶裡」，也有網友說：「所以紅球活動根本沒有不好，某個研究歷史的在那邊唧唧歪歪。」另外，也有網友提醒，因為永樂市場裡頭依舊還有住家，來到此處記得要輕聲細語。
位在永樂市場二樓的隱藏版咖啡店「秘氏咖啡」跟著被網友挖出，事實上秘氏咖啡在台北同樣有分店，但是台南永樂市場內的分店，號稱有著有如王家衛電影場景般的空間裝潢，因此不少文藝青年喜歡來此朝聖。
台南永樂市場位在知名的「美食一條街」國華街靠近民族路附近，早期這裡有攤販聚集，後又經祝融、損失慘重，而後台南市政府決議在此處興建台南第一座綜合市場，於1963年完工，名為永樂市場，整個建築物總共有兩層樓，分為南北兩棟，中間由空橋連接，也就是放置紅球之處。
另外，台南業者紛紛響應紅球計畫，像是台南晶英酒店獨家取得授權，邀請紅球藝術家親自參與打造趣味主題客房。台南晶英團隊以日式禪風的小西門和洋套房空間，透過五大主題打造趣味紅球房，打開房門「嗨紅球」翻轉看見驚喜逗趣的眼球抱枕迎賓，「紅球樂」是簡單易玩的桌上型籃球遊戲機，以雙人對戰方式擲入最多籃球即可獲勝，「紅球跳」則是在榻榻米區域，將紅色乒乓球以彈地的方式，隨機彈入「紅球臺南」即將現身的十個景點裡，若是彈到1624年由荷蘭人建造的熱蘭遮城(今安平古堡)，就意味著今年適合規劃出國到荷蘭的「熱蘭遮省」一探究竟。
臥室裡頭，則以「入紅球」的概念，將牆面掛上藝術家想像紅球塞進台南公園、河樂廣場與安平古堡等地的手繪畫作，床上舖的紅球沙灘毛巾於展期間入住更是可以直接打包帶走，最後在浴室雙人浴缸裡放滿水，放進澳洲皇家Tilley名為「火星的日落」經典香氛泡澡球，泡個「紅球浴」。住房專案即日起至6月28日入住，兩人成行含早餐7,499元起，捷絲旅台南虎山館亦同步推出，雙人成行4,999元起，即日起開放搶訂。