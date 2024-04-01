新北市民丟垃圾注意！這7大類要分開、用透明袋裝　丟錯最重罰6千

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環保局表示，新北市去9月公告「本市一般廢棄物應回收項目及排出清除方式」，規定一般家戶排出的7大類資源回收物，包括廢乾淨塑膠袋、包裝用發泡塑膠（保麗龍）、廢玻璃容器、廢照明光源、廢乾電池、廢鉛蓄電池及易燃物等，應確實分類，並單獨交付給清潔隊回收，公告自去10月1日生效，緩衝期6個月，故今天起如經稽查發現未確實分開回收，環保局將依違反廢棄物清理法告發，處1200元以上6千元以下罰鍰。
環保局說明，單一材質且乾淨的「廢塑膠袋」及「包裝用發泡塑膠（保麗龍）」皆可以回收再利用，但要非常乾淨且不得含有雜質，因此須單獨分開交付給清潔隊，如有油漬或是有紙質標籤等雜物，後續無法製成塑膠再生料，便不可回收；而「廢玻璃容器」及「廢照明光源」因材質易破損，如破損可能造成危險、或於回收處理過程中割傷清潔隊員，因此亦須分開交付。
「廢乾電池及行動電源」、「廢鉛蓄電池」與「易燃物(如打火機、瓦斯罐)」等物品如受到擠壓或摩擦容易產生爆炸危險，切勿丟進垃圾車，務必單獨分開回收，其中高壓容器回收時更應遵守「完、包、警、收」4步驟─「確認用完、獨立打包、加註警語、交付資收」，先排空內容物後再單獨交付。另外，為避免民眾交付資源回收物時摻雜著垃圾或非回收項目，本次公告中也規範一般家戶回收物如以塑膠袋盛裝，須使用外觀可辨明內容物之透明或半透明塑膠袋，避免看不清內容物之情形。
環保局呼籲民眾確實分類、降低垃圾及資源回收物混雜，並落實源頭減量，養成自備環保餐具、環保杯、環保袋的習慣，才能真正降低環境負荷。
農曆春節即將到來，環保局提醒民眾居家大掃除時務必做好回收分類，若遇到不確定如何丟棄的物品，可至新北市環保局「回收物品易查通」網站查詢，減少錯誤丟棄，讓資源都能正確有效再利用。