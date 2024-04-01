35年自願被釘十字架！菲律賓男每年受苦刑 只因這原因
一名菲律賓男子聲稱透過「被釘十字架」能獲得好運，他稱參加這個儀式讓他工作委託不停、重病的親人痊癒，因此他35年以來每年都自願受苦刑，用真的鋼釘被釘死在十字架上曝曬。即便如今他已超過60歲高齡，但他仍在今年復活節（3月31日）前的耶穌受難日（Good Friday ），扮演「耶穌受難記」戲劇中第35次的耶穌。
國際中心賴正琳／綜合報導
《路透社》報導，身為木匠與手繪招牌畫家63歲男子魯賓（Ruben Enaje）與另外7名村人登記參加受難日儀式，該廠活動已成為馬尼拉邦板牙省（Pampanga）的年度宗教盛事，每年有數百名遊客前往觀看，魯賓則因每年在儀式中扮成耶穌，成為村中名人。
魯賓透露，參加這個儀式讓他好運不斷，這次他參加2024年的儀式是為了向烏克蘭、加薩與南海和平祈福。他受訪時表示，最初參與儀式的動機是因為他在1980年代從一棟三層樓高的建築意外墜落，卻奇蹟似地沒有受任何傷，因此他決定要參與儀式向上天表達感恩，隨着他每年參與儀式，他罹患重病的親人陸續康復，他也收到更多工作委託。
今年儀式舉行前他曾考慮過不要參加，因為如今他已63歲，但眾多村民要求他為生病的親屬等祈福，他無法拒絕這些要求，他也認為有必要為發生在全球多處的戰爭與衝突祈福。因此即便已63歲，他仍再度被用真的鋼釘，釘在十字架上，度過復活節前的耶穌受難日。