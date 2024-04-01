不只少陸客！日、韓旅客也不來　他們整理台灣旅遊「爛透了」關鍵

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日本遊客不來，主因是日圓持續貶值，雖然持續吸引台灣旅客到日本，但對日本人來說，日圓貶值等於是出國變貴，日本國內景氣也不好，日本人出國旅遊的誘因減少，寧願留在國內觀光。
至於韓國，雖然比日本人願意出國觀光，但出國的選擇也逐漸改變，同樣也是考慮預算，因飛去日本只需2小時加上便宜日圓，以及東南亞提供的多樣廉價套裝行程的大誘因，讓韓國旅客2023年的旅遊選擇集中在日本和越南。在韓國人最常去的旅遊國家中，台灣只排名第６，落後越南、泰國、菲律賓等。
中國、日本、韓國旅客的消失，是台灣入境人數至今仍無法反彈回疫前盛況的主因。至於台灣要如何再吸引國外旅客再來？台灣旅遊有什麼問題？過去也都有不少專家提出分析。
長年旅行的作家「王俊傑 Jawin Wang」去年9月就列出「觀光客為什麼不來台」列出了10大理由：
一、垃圾的政府官僚。政府雖有預算在各地打廣告宣傳旅遊，但廣告中看不出台灣的特色，甚至要行銷的地方卻對觀光客不甚友善。
二、模糊的定位。多數人卻很難講出國內的旅遊特色究竟為何。
三、零深度。台灣許多名山雖美，難度卻太高、也需要事先申請；沿海的衝浪、浮潛產業和有積極發展的東南亞國家相比也不具優勢。除此之外，各地觀光景點都充斥著一樣的攤位及夜市，很難吸引回頭客。
四、不夠國際化。除了路標招牌的標示混亂不明外，多數台灣人在英文口說上也相較弱勢。
五、惡劣的司機。某些包車的計程車司機，會有繞路或謊稱沒零錢不找零的習慣。
六、不是難波萬的美食。台灣的平民小吃口味多樣，但人潮多、用餐環境的衛生等，經常會勸退他們。
七、不便宜。台灣曾作為優勢的「物價便宜」已漸漸消失，尤其近年飯店價格飆漲，實在讓人吃不消。
八、沒有高檔旅遊行程。台灣雖也有服務優質的高檔飯店，但和經常推出奢華旅遊的東南亞國家相比，在價格和周邊景點特色上都不具優勢。
九、治安問題。除了為人詬病的交通問題外，重大新聞的發生也造成不小的影響。像是2020年轟動台馬兩地的「馬來西亞女大生命案」，便令許多人開始對台灣的安全與否存疑。
十、短視的旅遊業者。因為自由行的門檻高，有些遊客會選擇跟團出遊，然而，在削價競爭的現況下，最後勝出的往往是低價卻沒有旅遊品質的觀光行程。
一名專業且熱愛台灣的網友王彥荏，去年9月同樣也點出了台灣旅遊環境7大致命缺點，更直言「台灣觀光現在真的爛透了。但還有救」。
一、交通不便。台灣交通線路覆蓋不足，部分觀光景區的交通配套不足，缺乏明顯的指標。
二、對外國遊客不友善。許多外國遊客在尋找資訊、訂購車票等方面遇到困難，並且缺乏明確的指標。
三、旅遊花費過高。台灣的旅遊費用已經上升，尤其是飯店價格飆漲，住宿品質也低落。
四、景點缺乏特色。台灣一些景點缺乏獨特性，以九份為例，現在多數人的印象是，「破掉的燈籠、骯髒的地板，有如夜市般的巷弄，兜售給觀光客的產品，滿地的菸蒂」。
五、缺乏拍照打卡點。以九份為例，九份的山海視野很讚，但能好好坐下來欣賞、拍照的空間不多。
六、荒廢疫情期間的發展。疫情期間雖然是旅遊淡季，但也有機會讓地方觀光抓到改善的機會，但台灣卻是在疫情過後，旅遊價格飆漲。
七、不會做商品。狹義來說是不會作商品，廣義來說是無法開發更多觀光價值與周邊。