電子股軟腳、台股翻黑收跌　00940爆逾133萬張大量！跌破發行價

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權值股方面，台積電開盤上漲4元，不過隨後遇到賣單調節翻黑，終場下跌9元或1.16%，收在770元，先行大盤失守5日線；鴻海以151元的紅盤開出，終場上漲0.5元或0.33%，收在150.5元；聯發科則是走低，下跌35元或2.9%，來到1160元。
今日重頭戲－元大台灣價值高息（00940）正式掛牌，爆出133.97萬張的大量，登上成交量排行榜冠軍，股價走勢開低走低，終場下跌0.16元或1.61%，收在9.76元，跌破發行價。觀察十大持股，也是綠油油的一片，第一大持股的長榮下跌2.6%；鈊象下跌0.4%，聯電早盤一度上漲至52.5元，隨後於盤下遊走，收跌0.9%，其餘如和碩跌逾4%，中美晶跌逾3%，聯發科、環球晶、聯詠皆跌逾2%，則下跌1%以上，漢唐跌0.76%﹔成分股裡又以日月光投控跌最多，大挫逾6%，下探150元。成分股中，只有亞翔上漲逾6%，智易、中磊、矽格、神基、合勤控、啓碁、瑞儀、耕興收漲。
不過從00940成分股的走勢來看，網通族群格外強勁，印度與東南亞等國積極推動網路寬頻基礎建設，台廠有望大啖訂單，上詮亮燈漲停，昇達科漲逾7%，眾達-KY、華星光、康全電訊、振曜、易通展、波若威上漲2%到4%。
此外，生技股也逆勢走強，欣大健康、昱展新藥、達邦蛋白、科妍亮燈漲停，國邑*、順藥、加捷生醫、晶碩、金穎生技漲逾半根停板。