社會觀感不佳？徐巧芯批王必勝「下班玩樂團」　本人回擊可受公評

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但徐巧芯隨即話鋒一轉，亮出王必勝在3月29日晚間參與「變形蟲爵士樂團」表演活動的照片，怒批地方稽查人員苦不堪言，食安議題從雞蛋到西布特羅、蘇丹紅、寶林茶室等延燒不斷，王必勝卻參與這類活動、唱唱跳跳，「社會觀感好嗎？」
對此薛瑞元表示，這是私人時間、沒有什麼好討論，社會觀感不該問他；徐巧芯仍繼續追擊表示，非公務的玩樂行程在下班之餘，如果不關心社會觀感的話，「我尊重，盡量去玩，大家都去玩好了」；薛瑞元則緩頰表示，不是大家都去玩，該做的事還是要做。
然而，徐巧芯再度狠酸表示，這對衛福部很不公平、大家經常性加班，知道衛福部、食藥署、地方稽查人員都很辛苦，看到照片實在「嚇一跳」，王必勝如果覺得這是下班後要去哪就去哪，「我尊重」，並多次強調王必勝的行為在相關單位忙碌之際，這樣的行為「很奇怪」。
雖薛瑞元後回擊表示，「追究這樣的事情很奇怪」，徐巧芯仍狠酸，這個時間點上，次長仍吃喝玩樂，對於社會觀感的理解可能跟一般民眾來「不一樣」，尤其近期稽查人員離職率很高、因為大家的工作很辛苦。
對於徐巧芯的指控，王必勝通過臉書回擊表示，他是變形蟲爵士樂團的創團團員、演奏的樂器是alto saxophone，當天樂團在Blue Note咖啡廳舉辦初代團員聚會，也演奏了當年他們一起演的樂曲，團員和滿座的聽眾都很開心。
此外，王必勝提到，他當晚在21：30到23：00左右前往跟大家致意和敘舊，也欣賞夥伴們的精彩演出，他很光榮人生有這段經歷，也珍惜這些音樂界的好朋友，且「我雖在公務機關工作，但我也有自己私人的時間。從事正當的活動，可受社會公評。」
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