TABLO全中文流利應答超狂！「台式經典5字粗話」是男神教的

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一段話再度展現TABLO流利的中文能力，被問到想要學習中文的契機，他透露是為了粉絲，很多歌迷為了他、為了Epik High去學韓文，所以他也想以中文的歌曲回饋一直以來支持他的粉絲。而學好一門語言，最快的方式就是以髒話學起，媒體詢問他第一句學的中文是什麼，他立刻慌張地說：「我不能告訴你們，我小時候有很多朋友找我，教我非常壞的表達。」更接著爆料，J.Sheon來韓國的時候，也教了他很壞的中文字句，把燙手的問題丟給面對媒體的J.Sheon，J.Sheon思考一陣後才淡定想起教對方「很壞的中文」是哪一句，「最壞應該就是『營養雞排」那類的吧！」即是台式經典5字髒話。
TABLO也分享對J.Sheon的印象非常好，一開始是因為喜歡對方的音樂，直到看到J.Sheon廬山真面目後，反而被對方嚇了一跳，「J.Sheon很高、很帥，比我高，所以我當下覺得『我的天啊』，他的才藝很帥、臉很帥，超出想像。」此外，J.Sheon去年3月被目擊到與一名長髮女吃火鍋約會，兩人親密互動，閃瞎不少人的眼睛，今天受訪時媒體詢問他感情現況，他低調表示：「現在又好像還好了。」透露目前單身，戀情疑似見光死。
今年43歲的TABLO在年輕時就展現音樂才華，為許多歌手作詞，年少時有憂鬱症，音樂是他情緒的出口，他是史丹佛大學創意寫作碩士，有著超高學歷，大學畢業後他不顧父母反對來到韓國完成音樂夢，迄今發行過10張專輯、3張EP，其中專輯《Fever's End》的所有作詞、作曲、編曲、製作基本上都是由他一人完成。而他於2009年與演員姜惠貞結婚，婚後育有一女。
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