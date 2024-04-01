與婁峻碩愛情長跑8年！焦凡凡愚人節自爆「我懷孕了」又悄刪除
今日是4月1日為愚人節，許多人會在這天開平常不敢開的玩笑。藝人焦凡凡去年10月在社群上宣布，被男友婁峻碩求婚成功，今日凌晨她在Threads上發文寫著「我懷孕ㄌ（了）」，雖然沒多久就刪除，大批粉絲也認為是愚人節的玩笑，仍引發網友熱議。
記者薛羽彤／綜合報導
焦凡凡和婁峻碩至今交往8年，去年男方趁著到馬爾地夫出遊時，向焦凡凡求婚成功，日前婁峻碩出席活動被問到結婚和婚禮進度，他透露今年會去登記，但明年才會舉辦婚禮，而且也只打算辦家宴，不會宴請好友。
焦凡凡於今日凌晨突在Threads上發文寫著「我懷孕ㄌ」，雖然沒多久就刪除，仍被網友截圖討論，有粉絲哀號「我瓜還沒吃到就刪了，所以是怎樣啦」、「我剛剛看到焦凡凡發說：我懷孕了，不小心被我滑掉，但點進主頁又不見，真的假的！」掀起一波討論。
不過，不少網友都識破是愚人節玩笑話，焦凡凡可能察覺到不妥，所以發文沒多久就刪除，有網友回應「愚人節快樂哈哈，我覺得這個會上新聞」，焦凡凡則解釋「聽到好聽的歌，耳朵懷孕也會上新聞ㄇ（嗎）」，間接澄清自己不是真的懷孕。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道