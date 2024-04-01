強化憲兵首都衛戍卻無配套？憲指部反駁：逐年實施兵力結構調整
負責駐守總統府的憲兵211營一名古姓上兵上月自戕身亡，不只被爆「站二歇二」，部隊還要假哨表應付督導等，引發外界對官兵勤務過重與兵力問題進行檢討，媒體報導指出，憲兵211營人員編現比僅62％，主因在於高層決議擴編憲兵營強化首都衛戍，但又缺乏配套與支援所致。對此，憲兵指揮部今（1）日回應指出，憲兵結合兵役制度轉換及兵源補充，依期程逐年實施兵力結構調整，並按計畫節點管制編成作業，媒體報導並非事實。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請國防部部、經濟部報告「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」，並備詢。國民黨立委徐巧芯指出，台北憲兵營擬從5600人，擴編到1萬6百人，這中間都會抽掉現有單位的人員去支援。根據國防部提供的勤務表，負責保衛政府中樞的211營，編現比只有67.8%，即便從各單位借調支援，提升到72.2%，還是離期待的85%少了很多。「現有兵力」部分每個連不到70人，實際上還會有大概10%的人請假或者不在營內。她質疑這樣的人數是完全不夠。
憲指部今日表示，因應敵情威脅及防衛作戰需求，憲兵結合兵役制度轉換及兵源補充，依期程逐年實施兵力結構調整，並按計畫節點管制編成作業。媒體報導「高層決議擴編憲兵營卻缺乏配套與支援」並非事實。憲兵指揮部表示，感謝各界對建軍備戰工作的關心與支持，憲兵將持恆建構堅實戰力、落實戰訓整備，強化衛戍作戰效能。