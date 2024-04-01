特企／女神不是吃「可愛」長大？　揭秘保持活力竟靠「秘密武器」

特企／雙「林」連線！林柏宏代言小林眼鏡　推薦要做「這件事」！

▲小林眼鏡首度邀請林柏宏擔任全新代言人，更推出ARMANI EXCHANGE、MICHAEL KORS兩大國際精品眼鏡。（圖／品牌提供）
▲小林眼鏡首度邀請林柏宏擔任全新代言人，更推出ARMANI EXCHANGE、MICHAEL KORS兩大國際精品眼鏡。（圖／品牌提供）

本報訊

知名眼鏡連鎖品牌KOBAYASHI小林眼鏡致力於提供專業的技術、服務，為大眾帶來高質感的配鏡與消費體驗。品牌今年正式找來擁有零負評男神封號的林柏宏擔任全新一季代言人，除了演繹ARMANI EXCHANGE系列眼鏡款式外，小林眼鏡更與MICHAEL KORS進行合作，為喜好精品系列眼鏡的女性消費者帶來多樣化的選擇。4/1-7/15國際精品眼鏡整副配到好只要NT3,980元起，指定多焦鏡片還可享有買一片送一片的優惠。更多詳情請參考小林眼鏡官方網站及官方社群。

林柏宏幕前幕後零落差的秘密武器！不只是蒐藏控，更透漏獨家癖好 ! 

已是影視歌三棲的全方位藝人的林柏宏，近來深受各大國際精品品牌的喜愛，透過其專業演員實力與時尚形象風格，把小林眼鏡的專業形象刻劃更加立體。首度代言眼鏡品牌的柏宏說道：「這次能跟同名的小林眼鏡合作，緣分真的很巧！」林柏宏在廣告片中穿著無袖上衣大秀精實的好身材，戴上眼鏡後僅憑眼神及光影的變化，就可輕鬆展演出ARMANI EXCHANGE眼鏡的年輕街頭感，更配戴不同鏡框演繹出不同風格的型男魅力。而林柏宏更揭自己是「眼鏡蒐藏控」，私底下出門都會搭配墨鏡或與隨著當日穿搭互相搭配的鏡框，成為時尚配件之一，此次拍攝形象廣告，最喜歡ARMANI EXCHANGE系列的方形鏡框，可達到修飾臉型的效果，另外也很喜歡近期流行的透明鏡框，更能展現出街頭潮流態度。此外，林柏宏也透漏獨家癖好：「我非常推薦大家看星星一定要戴眼鏡，清晰的鏡片會瞬間讓星空更閃亮。」

國際精品眼鏡整副3,980元起ARMANI EXCHANGE、MICHAEL KORS收攏男女時尚族群

承襲ARMANI EXCHANGE一直以來大膽的顏色選用及年輕街頭風格，此次設計有多元化的款式供消費者選擇，包含展現街頭潮流感的透明鏡框，以及圓形或方形的時尚感粗框，讓消費者可依臉型挑選適合自己的鏡框，設計上更透過跳色元素與多元化的鏡邊Logo帶出本年度ARMANI EXCHANGE獨特的品牌色彩，點綴出低調奢華的質感，系列共有17款光學鏡架及4款太陽眼鏡。

除此之外，小林眼鏡本次更推出MICHAEL KORS系列鏡框，以都會時尚年輕女性為出發，打造更精緻的款式，款式包含能展現時髦風範的粗框、復古與知性兼具的金屬細框，鏡邊更融入MICHAEL KORS專屬LOGO及經典鍊條設計，呼應女性包包設計的細節，讓眼鏡成為不可或缺的時尚配件。

4/1-7/15活動期間，配國際精品光學鏡架整副配到好只要NT3,980元起，另外指定多焦鏡片享有買一片送一片的優惠，不限搭ARMANI EXCHANGE、MICHAEL KORS鏡框，詳細活動辦法依小林眼鏡官網及門市公告為主。

關於小林眼鏡

小林眼鏡自創設以來，即本著「誠信、實在」的經營態度來服務顧客。全台共有233家門市，已有超過500位人員通過國家級考試院驗光師、驗光生證照，為顧客的視力做專業的把關。長久以來，小林眼鏡關心顧客的視力健康，並堅持對服務品質的高度要求與執著，使小林眼鏡連鎖企業一直能在眼鏡業中樹立良好商譽及形象，多次榮獲台灣服務業大評鑑金牌獎，並在2023年榮獲商業總會頒發「商業奧斯卡」的「金商獎」。小林眼鏡除了擁有精密準確的驗光配鏡技術外，而且能為顧客挑選適合的眼鏡商品，使消費者的眼鏡戴得美麗、看得清楚。

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