特企／雙「林」連線！林柏宏代言小林眼鏡　推薦要做「這件事」！

林柏宏幕前幕後零落差的秘密武器！不只是蒐藏控，更透漏獨家癖好 !
已是影視歌三棲的全方位藝人的林柏宏，近來深受各大國際精品品牌的喜愛，透過其專業演員實力與時尚形象風格，把小林眼鏡的專業形象刻劃更加立體。首度代言眼鏡品牌的柏宏說道：「這次能跟同名的小林眼鏡合作，緣分真的很巧！」林柏宏在廣告片中穿著無袖上衣大秀精實的好身材，戴上眼鏡後僅憑眼神及光影的變化，就可輕鬆展演出ARMANI EXCHANGE眼鏡的年輕街頭感，更配戴不同鏡框演繹出不同風格的型男魅力。而林柏宏更揭自己是「眼鏡蒐藏控」，私底下出門都會搭配墨鏡或與隨著當日穿搭互相搭配的鏡框，成為時尚配件之一，此次拍攝形象廣告，最喜歡ARMANI EXCHANGE系列的方形鏡框，可達到修飾臉型的效果，另外也很喜歡近期流行的透明鏡框，更能展現出街頭潮流態度。此外，林柏宏也透漏獨家癖好：「我非常推薦大家看星星一定要戴眼鏡，清晰的鏡片會瞬間讓星空更閃亮。」
國際精品眼鏡整副3,980元起ARMANI EXCHANGE、MICHAEL KORS收攏男女時尚族群
承襲ARMANI EXCHANGE一直以來大膽的顏色選用及年輕街頭風格，此次設計有多元化的款式供消費者選擇，包含展現街頭潮流感的透明鏡框，以及圓形或方形的時尚感粗框，讓消費者可依臉型挑選適合自己的鏡框，設計上更透過跳色元素與多元化的鏡邊Logo帶出本年度ARMANI EXCHANGE獨特的品牌色彩，點綴出低調奢華的質感，系列共有17款光學鏡架及4款太陽眼鏡。
除此之外，小林眼鏡本次更推出MICHAEL KORS系列鏡框，以都會時尚年輕女性為出發，打造更精緻的款式，款式包含能展現時髦風範的粗框、復古與知性兼具的金屬細框，鏡邊更融入MICHAEL KORS專屬LOGO及經典鍊條設計，呼應女性包包設計的細節，讓眼鏡成為不可或缺的時尚配件。
4/1-7/15活動期間，配國際精品光學鏡架整副配到好只要NT3,980元起，另外指定多焦鏡片享有買一片送一片的優惠，不限搭ARMANI EXCHANGE、MICHAEL KORS鏡框，詳細活動辦法依小林眼鏡官網及門市公告為主。
關於小林眼鏡
小林眼鏡自創設以來，即本著「誠信、實在」的經營態度來服務顧客。全台共有233家門市，已有超過500位人員通過國家級考試院驗光師、驗光生證照，為顧客的視力做專業的把關。長久以來，小林眼鏡關心顧客的視力健康，並堅持對服務品質的高度要求與執著，使小林眼鏡連鎖企業一直能在眼鏡業中樹立良好商譽及形象，多次榮獲台灣服務業大評鑑金牌獎，並在2023年榮獲商業總會頒發「商業奧斯卡」的「金商獎」。小林眼鏡除了擁有精密準確的驗光配鏡技術外，而且能為顧客挑選適合的眼鏡商品，使消費者的眼鏡戴得美麗、看得清楚。
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