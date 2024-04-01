寶林案「4人肝損傷嚴重」昏迷中！王必勝揭35件食材檢驗結果出爐

寶林受害者驚見「緯創軟體工程師」！現住院搶救中　公司集氣募捐

▲遠百信義A13的寶林茶室爆發米酵菌酸食物中毒案，其中一名重症患者疑為上市公司緯創集團旗下緯創軟體公司的工程師。（圖／記者張勵德攝）
▲遠百信義A13的寶林茶室爆發米酵菌酸食物中毒案，其中一名重症患者疑為上市公司緯創集團旗下緯創軟體公司的工程師。（圖／記者張勵德攝）

記者林莞茜／綜合報導

台北信義區素食餐廳「寶林茶室」米酵菌酸食物中毒案延燒，目前已有31例通報，其中2人死亡、5例加護病房救治、3例普通病房治療中，據了解，其中一名受害者，是上市公司緯創集團旗下緯創軟體公司的工程師，此次遇上食物中毒，讓家中頓時面臨前所未有挑戰，公淤也為此發起募捐活動，希望集結同仁力量，以實際行動，為他加油打氣、度過難關。

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根據衛福部統計，目前累計寶林茶室相關通報個案計有31例，患者分別在業者的信義遠百A13店、饒河街分店用餐，其中2例死亡、5例加護病房救治、3例普通病房治療；檢驗方面，截至今（1）日上午，總計有14位患者米酵菌酸檢驗陽性，其中包括2例死亡的個案，而近幾日新增的饒河街分店相關個案檢驗都是米酵菌酸陰性。

而其中一名重症患者，疑似是緯創旗下緯創軟體公司美國事業單位的優秀的工程師，據了解，該名工程師是馬來西亞華裔，來台將近20年，是家中經濟支柱，該公司也在今日上午發出內部信，表示「為支持他和他的家庭，將從今天起到4月3日，在緯軟汐止辦公室前台設置捐款箱，歡迎大家踴躍捐助。」如果不在汐止辦公室，也可以透過辦公室同仁進行捐款，通過實際行動，幫助他度過這個難關。

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