寶林受害者驚見「緯創軟體工程師」！現住院搶救中 公司集氣募捐
台北信義區素食餐廳「寶林茶室」米酵菌酸食物中毒案延燒，目前已有31例通報，其中2人死亡、5例加護病房救治、3例普通病房治療中，據了解，其中一名受害者，是上市公司緯創集團旗下緯創軟體公司的工程師，此次遇上食物中毒，讓家中頓時面臨前所未有挑戰，公淤也為此發起募捐活動，希望集結同仁力量，以實際行動，為他加油打氣、度過難關。
記者林莞茜／綜合報導
根據衛福部統計，目前累計寶林茶室相關通報個案計有31例，患者分別在業者的信義遠百A13店、饒河街分店用餐，其中2例死亡、5例加護病房救治、3例普通病房治療；檢驗方面，截至今（1）日上午，總計有14位患者米酵菌酸檢驗陽性，其中包括2例死亡的個案，而近幾日新增的饒河街分店相關個案檢驗都是米酵菌酸陰性。
而其中一名重症患者，疑似是緯創旗下緯創軟體公司美國事業單位的優秀的工程師，據了解，該名工程師是馬來西亞華裔，來台將近20年，是家中經濟支柱，該公司也在今日上午發出內部信，表示「為支持他和他的家庭，將從今天起到4月3日，在緯軟汐止辦公室前台設置捐款箱，歡迎大家踴躍捐助。」如果不在汐止辦公室，也可以透過辦公室同仁進行捐款，通過實際行動，幫助他度過這個難關。