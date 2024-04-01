這不是愚人節！曾頌恩大巨蛋開轟第一人 中信兄弟商城宣布打折
中華職棒中信兄弟「魚住」曾頌恩昨天敲出大巨蛋首轟，一戰成名，不但讓人印象深刻，就連老將陳俊秀也說：「他原本就有這個實力。」陳俊秀認為，實至名歸，他說，「他很厲害啊，因為他原本就有這個實力，他力量很好，所以就應該是他的啦。」陳俊秀單場敲出2支二壘安打，展現長程砲火，用雙安1打點的好表現，幫助兄弟3:2擊敗味全龍，新賽季首戰就贏球。中信兄弟球團也在4/1愚人節當天公布打折訊息，雖然是認真要打86折，但也有球迷懷疑，「是不是愚人節玩笑」。
記者吳政紘/綜合報導
根據中信兄弟粉絲團公布，為慶祝曾頌恩開轟，中信兄弟球團最終比數以3：2拿下勝利，開轟的曾頌恩背號也是32號，加上平野惠一也是10號背號，因此為了慶祝這個歷史性的一刻，中信兄弟官方商城也來為大家送上「32% OFF」的折扣，並且到晚間10:32分為止。
曾頌恩賽後受訪表示：「打到球的時候就知道100%會出去，因為練習的時候就有試著把距離打出來，所以打到的當下，就感覺蠻有把握應該會出去。」另外，他也坦言沒想過自己會是大巨蛋第一轟，原本以為可能會是同隊的陳子豪或是味全龍的吉力吉撈·鞏冠。
中信兄弟在客場賽事開轟，兄弟主場預計在4月3日展開首戰，對手將是台鋼雄鷹，並且是首度在大巨蛋比賽，台鋼今天也在大巨蛋練球，總教練洪一中則是第一次帶兵打大巨蛋賽事，他說：「之前都是在電視上看，實際上到了現場才知道狀況。」
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