新式軍規抗彈板能擋中共鋼芯彈？立委林憶君質疑軍備局說法矛盾

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軍備局長林文祥中將答詢時表示，國軍新一代戰鬥個裝於民國105年研發，也是國軍首次研發戰鬥個裝，確實採取司法規範，但軍備局去年已採取美軍最新ESAPI（增強型輕武器防護插件）規範，並已在去年完成測評，可抵擋中共5.8公釐口徑的鋼芯彈。
林文祥表示，美軍4級抗彈板單片重量4.2公斤，防彈背心均須前後配賦，總重為8.4公斤，再加上其餘裝備全套裝備為16公斤，但考量到軍種作戰需求與亞洲人體型，軍備局所研發的新式抗彈板結合最新陶瓷技術，單片僅約2公斤。
林憶君詢問，日前傳出美國援助台灣8萬套戰鬥個裝，既然重量較重，為什麼還要接裝。邱國正回應，這批裝備具有保護作用，也是可運用軍品，並經由雙方討論後美方才給台灣；有些單位需要輕便裝備，但也有些單位可使用這批裝備。
林憶君辦公室今日下午發布新聞稿指出，為求釐清問題，辦公室三度去電求證軍備局，要求進一步說明，得到的答案則變成是「會依照本軍需求，分別參照NIJ最新版與ESAPI部份測試標準，通過國防部測試後進行預備量產」，等於是國軍會依照自身需求產生一套自己的抗彈板防護標準。然而今日於外交國防委員會質詢時，林文祥面對詢問是否採用NIJ標準時，竟斬釘截鐵的回答新式國造抗彈板是「採用美軍ESAPI採購標準」，四個版本不同的說法令人無所適從。
對此，林憶君提出兩個看法，證明新式國造抗彈板完全符合ESAPI標準的可能性非常低，第一，根據軍備局說法，新式國造抗彈板能防護3發國造TC74或同等級M855的射擊，但ESAPI(CO/PD 04-19 REVJ）的測試彈種並不包含M855，該彈是NIJ-STD-01.01.07的測試彈種之一；ESAPI防護標準中唯一同為5.56mm口徑的測試彈種是M995穿甲彈，難不成軍備局認為能擋下M855鋼芯彈就能擋下同口徑的M995穿甲彈嗎？
林憶君進一步指出，第二、根據今日林文祥質詢回答，相當於ESAPI防護標準的四級(NIJ第六版)抗彈板一片重量4.2公斤，兩片8.4公斤，而防護力相當於NIJ3+的新式國造抗彈板一片僅2公斤。若國造3+級板的重量只有4級的一半不到，那只有兩種可能：我國抗彈板技術超英趕美，或軍備局長給的資訊是錯誤的。且林文祥已承認新式國造抗彈板防護力相當於NIJ3+等級防護，為何還宣稱是ESAPI防護標準？林憶君質疑，軍備局長明知NIJ3+級與ESAPI防護標準天差地遠，為何還宣稱新式抗彈板答到ESAPI防護標準？