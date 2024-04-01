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陸劇男神魏哲鳴5件事！歌手出道「最愛周杰倫」　追女孩直球表白

▲魏哲鳴從陸劇《以愛為營》爆紅，以歌手身分出道的他私底下是周杰倫粉絲。（圖／LiTV、北京丞娛文化提供）
▲魏哲鳴從陸劇《以愛為營》爆紅，以歌手身分出道的他私底下是周杰倫粉絲。（圖／LiTV、北京丞娛文化提供）

記者羅凌筠／綜合報導

33歲陸劇男神魏哲鳴出道12年，至今拍過26部作品，他在王鶴棣、白鹿的甜寵劇《以愛為營》飾演儒雅教授「喻游」，深受台灣觀眾歡迎，魏哲鳴大學就讀於天津師範大學，以歌手身分出道，曾經參加過選秀節目《披荊斬棘的哥哥》第3季，大秀好歌喉，私底下是周杰倫粉絲的他，常常靠偶像的音樂沉澱自己。

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▲魏哲鳴的斯文氣質，讓他受封「戴眼鏡最帥的男生」。（圖／LiTV、北京丞娛文化提供）
▲魏哲鳴的斯文氣質，讓他受封「戴眼鏡最帥的男生」。（圖／LiTV、北京丞娛文化提供）
 《以愛為營》爆紅　魏哲鳴直球追愛　

魏哲鳴在《以愛為營》中飾演公司戰略顧問，同是大學副教授的「喻游」，魏哲鳴印象最深刻是與秦時月（沈雨潔飾）山頂表白的重場戲碼，「這是喻游下定決定認真面對自己的想法，而不是衡量別人怎麼看待這段感情。」感情觀上，魏哲鳴現實生活中也是如此，「如果真的遇到喜歡的人，我還是會傾向直接跟對方表明心意，但是在不確定時，我可能不會太貿然行動。」

▲魏哲鳴參加《披荊斬棘3》展現歌喉。（圖／LiTV、北京丞娛文化提供）
▲魏哲鳴參加《披荊斬棘3》展現歌喉。（圖／LiTV、北京丞娛文化提供）
《披荊斬棘3》展現歌喉　前miss A王霏霏助攻

魏哲鳴在《披荊斬棘3》表現優異，當時剛播完《夏日奇妙書》，他在那部戲跟前miss A成員王霏霏合作，他爆料：「霏姐給了我很多建議和幫助，知道我想選唱跳的時候，有推薦我在劇組教學舞蹈老師，也一直叮嚀我別緊張，放平常心享受舞台就好。」 

▲魏哲鳴飲食少油少鹽，睡前不處理瑣碎訊息，保持睡眠品質。（圖／LiTV、北京丞娛文化提供）
▲魏哲鳴飲食少油少鹽，睡前不處理瑣碎訊息，保持睡眠品質。（圖／LiTV、北京丞娛文化提供）
魏哲鳴的「職人」哲學　少吃、多睡、愛運動　

在演藝圈中，魏哲鳴有「演員職人」美譽，他分享永保最佳狀態就是飲食上採營養均衡、少油少鹽為主，「需要能量的時候，我會補充一些甜品，魏星（官粉名）應該看過我分享劇組餐的圖片，再一個就是注意身體狀況，拍完1天的戲後，不在睡前處理更多無關的碎片信息，盡量保持睡眠充足與質量，讓第2天能有一個較好的狀態，還有就是利用中途小歇之餘去活動身體，簡單做一些運動，如果收工比較早，我則會去健身房。」

▲魏哲鳴是周杰倫的小粉絲。（圖／翻攝魏哲鳴IG）
▲▼魏哲鳴是周杰倫的小粉絲。（圖／翻攝魏哲鳴IG）
▲魏哲鳴是周杰倫的小粉絲。（圖／翻攝魏哲鳴IG）
 
魏哲鳴脫離角色的妙招　看周杰倫演唱會

出道至今已拍了26部作品，魏哲鳴認為雙子座本來就很多面，對入戲、出戲的情緒處理不到吃力，能相對快速切換模式，「一般大的情緒戲演完，我會看看偶像周杰倫演唱會現場版、看看籃球比賽、和朋友家人閒話家常或吃個甜品放鬆。」

▲魏哲鳴覺得綽號「老魏」聽起來比較親切。（圖／LiTV、北京丞娛文化提供）
▲魏哲鳴覺得綽號「老魏」聽起來比較親切。（圖／LiTV、北京丞娛文化提供）
粉絲取暱稱「老魏」　魏哲鳴聽來最親切

魏哲鳴私下好相處也是出名，因此有很多粉絲透過每個作品延伸，幫他取了各式各樣小暱稱，例如「小哲、老魏、七爺、魏老師、章老師、賀總」等，俏皮問他私心最喜歡哪個？魏哲鳴說：「我自己感覺『老魏』更親切一些，身邊朋友也會這麼喊我。」因此粉絲下次若幸運見到本人時，不妨可以稱呼他「老魏」。

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