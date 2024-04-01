寶林茶室爆食物中毒釀2死！新安產險最高賠4000萬 北市府證實了
台北信義區素食餐廳「寶林茶室」米酵菌酸食物中毒案，掀起食安爭議疑慮，目前已有31例通報，其中2人死亡、5例加護病房救治、3例普通病房治療中，外界也關注保險理賠議題，對此，新安東京海上產險今（1）日發表聲明，強調會盤查所承接之有效保單，在遠百大食代部分，最高賠付總金額將達4000萬元。
記者林莞茜／綜合報導
新安東京海上產險表示，本公司於「寶林茶室食安事件」發生後，隨即盤查所承接之有效保單。經查，本公司獨立承保大遠百信義A13之「台灣大食代餐飲有限公司」之公共意外責任險保單(含「食品中毒責任附加條款」)。為釐清各當事人間責任歸屬與保單關係，本公司立即成立專家小組，邀集律師及公證人一同研議。
新安東京海上產險也說，本保單就食品中毒責任約定最高理賠限額為四千萬元。參考消費者保護法第七條規定，企業經營者對於消費者之損害，應負連帶損害賠償責任。因此本公司會啟動本保險契約，依據保單條款進行後續程序。
此外，台北市法務局今日上午聯繫台灣大食代餐飲有限公司、新安東京保險公司，確認投保責任險投保範圍，有無涵蓋A13「寶林茶室」經營業務，稍早台北市長蔣萬安宣布，新安東京會根據消保法第7條第1項、第3項理賠，負起責任。同時會針對寶林其他分店沒有保險、未繳保費導致保單註銷部分，依法開罰100萬元。
至於媒體提問理賠額度是否足夠？台北市法務局長連堂凱回應「保險公司基於企業保密條款不會公佈，但相信應該足夠承受本次受害者賠償額度是沒問題。」