前T-ara雅凜輕生爆出案外案！合作男友到處騙錢　D社：超過4000萬

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原以為只是單純的離婚案件，但D社公開水原法院於2021年的判決書，發現徐東勳有詐欺、性暴力前科，受害者高達3位，他曾被關2年6個月，接受40小時性暴力治療課程，以及償還被害人3000多萬韓元。
徐東勳2023年9月出獄，自稱「電影編劇」、「作家」到處行騙，雅凜同年10月傳訊聯繫，2人因此認識交往，沒想到雙雙狼狽為奸，以「跟前夫打官司錢不夠」、「急需律師費」、「小孩生病」、「出車禍手術費不夠」詐騙周邊友人，徐東勳甚至以死「我從10樓跳下去」威脅，從一開始的200萬韓元、300萬韓元，到行騙粉絲3000萬韓元等，D社計算2人詐騙金額高達4935萬韓元，受害人超過10名，其中的200萬元已償還。
雅凜的友人受訪，看在她打官司錢不夠借出200萬，結果慘被利用，無故成了雅凜高利貸的擔保人，友人失望表示：「但是比錢更生氣的是，真的利用了擔心她的人。」
如今隨著詐騙東窗事發，媒體與大眾一致認為，雅凜單方面爆料前夫虐待兒童真假難辨，徐東勳甚至跟D社表示：「虐待兒童是雅凜自編自導的。」但徐東勳的發言同樣難以置信。
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