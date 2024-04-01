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前T-ara雅凜輕生爆出案外案！合作男友到處騙錢　D社：超過4000萬

▲南韓女團T-ara前成員雅凜（左）跟男友徐東勳到處詐騙被D社踢爆。（圖／雅凜IG）
▲南韓女團T-ara前成員雅凜（左）跟男友徐東勳到處詐騙被D社踢爆。（圖／雅凜IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女團T-ara前成員雅凜日前傳出輕生未遂，還爆出前夫金英傑虐待兒子「在他臉上大便」，今（1）日狗仔《Dispatch》（D社）抖出案外案，踢爆雅凜以「跟前夫打官司」、「生病」為由，跟現任男友徐東勳到處詐騙，受害者超過10名，行騙金額高達4935萬韓元（約台幣127萬元）。

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▲被雅凜跟徐東勳詐騙受害者超過10位，行騙金額高達4935萬韓元。（圖／翻攝Dispatch）
▲被雅凜跟徐東勳詐騙受害者超過10位，行騙金額高達4935萬韓元。（圖／翻攝Dispatch）
雅凜2019年跟企業家金英傑結婚，育有2子，婚姻維持4年告吹，2023年12月宣布離婚。她跟前夫的離婚官司進行中，雅凜指控前夫虐待小孩，會在兒子臉上大小便，自己也常被家暴，還抖出前夫欠下一屁股債。離婚4個月的雅凜，現已結交新男友徐東勳。

原以為只是單純的離婚案件，但D社公開水原法院於2021年的判決書，發現徐東勳有詐欺、性暴力前科，受害者高達3位，他曾被關2年6個月，接受40小時性暴力治療課程，以及償還被害人3000多萬韓元。

▲雅凜日前傳出輕生未遂，網友相當同情她，如今隨著詐騙事件曝光，對她改觀。（圖／雅凜IG）
▲雅凜日前傳出輕生未遂，網友相當同情她，如今隨著詐騙事件曝光，對她改觀。（圖／雅凜IG）
徐東勳2023年9月出獄，自稱「電影編劇」、「作家」到處行騙，雅凜同年10月傳訊聯繫，2人因此認識交往，沒想到雙雙狼狽為奸，以「跟前夫打官司錢不夠」、「急需律師費」、「小孩生病」、「出車禍手術費不夠」詐騙周邊友人，徐東勳甚至以死「我從10樓跳下去」威脅，從一開始的200萬韓元、300萬韓元，到行騙粉絲3000萬韓元等，D社計算2人詐騙金額高達4935萬韓元，受害人超過10名，其中的200萬元已償還。

雅凜的友人受訪，看在她打官司錢不夠借出200萬，結果慘被利用，無故成了雅凜高利貸的擔保人，友人失望表示：「但是比錢更生氣的是，真的利用了擔心她的人。」

如今隨著詐騙東窗事發，媒體與大眾一致認為，雅凜單方面爆料前夫虐待兒童真假難辨，徐東勳甚至跟D社表示：「虐待兒童是雅凜自編自導的。」但徐東勳的發言同樣難以置信。

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