影／學牧倫斯不爽走出場又回頭 鋼鐵人邱大宗：我忘了我把車賣了
PLG職籃聯盟高雄17直播鋼鐵人總教練「Coachf邱」邱大宗昨（31）日在對桃園璞園領航猿之戰，第4節3分32秒因不滿球隊狀況，一度「學習」30日新北國王洋將牧倫斯（Byron Mullens）脫衣不滿離場的場面，但他走幾步隨即就轉身回到板凳席。邱大宗賽後受訪時說：「我忘了我把車賣了。」最終鋼鐵人此役以79比83不敵領航猿。
運動中心/綜合報導
邱大宗對於比賽後段，球隊領先12分還被逆轉，他說：「我忘了我把車賣了」，但他也有看到牧倫斯離場的狀況，兩人過去還合作過，邱大宗說，2017年他在廣西隊曾跟牧倫斯共事，不過兩人相處時間很短，邱大宗表示，因為表現不如預期，牧倫斯在之後就被換掉。
牧倫斯是在30日晚間，因為不滿裁判沒有吹犯規，自己癱坐在場上不回防，導致被對方得分，加上他又說了一些話，企圖破壞團隊氣氛，跟李愷諺、楊敬敏等資深球員發生口角，李愷諺叫他趕快離開，因為真的很生氣，沒想到牧倫斯脾氣一來，什麼都不管。就這樣開車加速離去。
其實邱大宗執教經驗豐富，對於牧倫斯直接脫下球衣開車離場的事件也感到很驚訝，他說他從未遇過這種情況，唯一類似的情形只有2015年邱大宗帶四川隊，當時張宗憲也在隊上，前NBA球星Metta World Peace因為自己表現不佳，竟把自己換下場，叫本土球員上場。
對於新北國王已經給牧倫斯很多時間、甚至願意讓他有複數年約，邱大宗認為新北國王已經對他很禮遇，應該要懂得珍惜。
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