寶林茶室效應！中市府全面稽查南洋餐廳 泰料業者未投保遭開罰
「寶林茶室」食安問題及保險失效事件震驚全國，台中市連續執行2波「粿條及河粉類餐飲業聯合稽查專案」，截至昨日共稽查28家南洋料理餐廳，其中太平區「泰好泰式料理」未投保產品責任險，將依法裁罰3萬至300萬元。
記者顏幸如／台中報導
台中市食安處表示，第2波假日稽查對象為販售粄條及粿條的異國料理熱門餐廳，包含蘭那泰式餐廳、熱浪島南洋蔬食茶堂及裴越南河粉等28家知名餐飲店家，查核重點包括食材來源、保存環境（保存條件、完整覆蓋、原料有效日期等）、製程環境衛生（人員、設備及環境衛生）、產品標示、產品責任保險有效期等。
食安處查出太平區「泰好泰式料理」未投保產品責任險，違反《食品安全衛生管理法》第13條，將裁罰新台幣3萬至300萬元。另常見缺失包括人員未提供體檢報告、食材未完全覆蓋及食材未離地等不符《食品良好衛生規範準則》項目，已現場要求限期改善，後續複查若未合格，將處新台幣6萬至2億元罰鍰。
台中市政府表示，衛生局加強與台中市醫院通報聯繫，啟動米溼麵製品製造業餐飲業專案查核、公會合作多元宣導、查驗量能強化整備等4大積極作為，守護市民飲食安全。截至今（1）日上午，台中市尚無接獲通報個案，將持續加強稽查，維護市民餐飲消費衛生安全。