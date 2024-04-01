世紀選擇題！有資金「該先買房還買車」　網拋5點考量曝隱藏成本

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Social Lab社群實驗室透過《OpView社群口碑資料庫》，進行為期三個月的數據調查，發現網友針對「買房vs買車」相關話題的討論，以目的用途、保值性、經濟考量、負擔成本、機動性作為討論主軸與決策關鍵。
而支持「先買房」的民眾論點是「如果是住在公眾運輸很發達的地區，車子就不會是必需品」，因此會建議考量自己是否有實際用車的需求，並補充「房子放久了可能會升值，車子一落地就開始折價」，吸引不少人贊同回覆「買房是投資，買車是負債」、「買房比較務實，車子在買下後的每一刻都在折損」等，認為在購置房屋和車輛時，應考慮到長遠的價值保留和投資回報。
至於另一派選擇「先買車」的網友，則認為購買車輛的價格相對較低，在經濟上也更容易負擔，並主張「如果怎麼存錢都買不起房子，那不如就去買車吧」，引起許多人共鳴「因為存頭期款太漫長還是先買了車，畢竟早買早享受」、「房貸超過月薪的三分之一就會讓生活品質下降，也難以因應升息的風險」，強調在資金無法有餘裕支付房貸的情況下，買車也許是個更實際的選擇。
此外，也有網友表示車輛更具有「機動性」，能夠隨時應對工作與生活的變化；相較之下，房產就較為固定，若在置產後遇到「公司有外派升遷的機會」或「鄰里關係不和睦」等情況時，就無法靈活地做出改變。
不過，網友提到，無論選擇買房還是買車，都不能忘了計算其中的「隱藏成本」。這些費用在初期也許尚不明顯，但卻可能在日後帶來巨大的負擔。對於買房者而言，需要注意的是仲介費、代書費、裝潢費與政府規費等支出，而買車者則要考慮到稅金、保險、油錢、保養費、停車費及過路通行費等。
民眾也感嘆「買車容易養車難，費用零零總總加起來還不如搭計程車划算」、「裝潢的水好深，原本以為買房後不會再有大筆支出」，建議在做出最終的購買決定前，務必要仔細評估所有可能的費用，以確保財務能夠承擔將來的開支。