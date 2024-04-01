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別當路隊長！雪隧北上「年22萬次烏龜車」　最高可罰6000元

▲根據高公局統計，112年雪隧北向慢速車示警約22萬次，圖為雪山隧道。（圖／NOWnews資料照）
▲根據高公局統計，112年雪隧北向慢速車示警約22萬次，圖為雪山隧道。（圖／NOWnews資料照）

記者許若茵／台北報導

別當路隊長！根據高公局統計，112年雪隧北向慢速車示警約22萬次，113年春假期間，有1萬1000次，雖然示警系統不作為執法取締使用，但若不壅塞情況下車速低於規定，最高可罰6000元。

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清明連假即將到來，為提醒用路人依速限適當加速，高速公路局於雪山隧道北向路段設置慢速車示警系統，針對車速低於65公里/小時，且與前車間距大於100公尺小客車(大客車間距為大於150公尺)進行示警，並透過路側資訊可變標誌顯示慢速車之車號(遮蔽1碼)及車速，以提醒慢速車駕駛在速限範圍內加速行駛，避免堵塞後方行車。

國道5號北向雪山隧道慢速車示警系統設於國5雪山隧道北向26~27k、20~21k及18~19k共3處。經統計112年通過雪山隧道北向車流量約1100萬輛次，慢速車示警約22萬次，約占2%；113年春節假期，通過雪山隧道北向車流量約25萬輛次，慢速車示警約1萬1000次，約佔4.6%，顯示仍有為數眾多駕駛，未依速限適當加速通過。

高公局提醒，雪山隧道慢速車示警系統雖不作為執法取締使用，但在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限70公里/小時之車輛，可依「道路交通管理處罰條例」第33條相關規定處以新臺幣3000至6000元罰鍰。

高公局指出，國道公路警察局亦於雪山隧道內設有南北向各8處，共16處科技執法系統，可對慢速車、超速車、惡意逼車及違規變換車道等違規事項進行取締，籲請民眾行駛國道時，在安全不超速情形下儘量提高車速。並在符合法規下儘量跟上前車，避免拉大與前車間距而成為路隊長。

高公局提到，本次清明節連假首日(4月4日)5時至12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道實施高乘載管制；另4月5日至7日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道實施高乘載管制，請民眾多加留意並配合。

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