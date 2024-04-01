別當路隊長！雪隧北上「年22萬次烏龜車」　最高可罰6000元

我是廣告 請繼續往下閱讀
國道5號北向雪山隧道慢速車示警系統設於國5雪山隧道北向26~27k、20~21k及18~19k共3處。經統計112年通過雪山隧道北向車流量約1100萬輛次，慢速車示警約22萬次，約占2%；113年春節假期，通過雪山隧道北向車流量約25萬輛次，慢速車示警約1萬1000次，約佔4.6%，顯示仍有為數眾多駕駛，未依速限適當加速通過。
高公局提醒，雪山隧道慢速車示警系統雖不作為執法取締使用，但在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限70公里/小時之車輛，可依「道路交通管理處罰條例」第33條相關規定處以新臺幣3000至6000元罰鍰。
高公局指出，國道公路警察局亦於雪山隧道內設有南北向各8處，共16處科技執法系統，可對慢速車、超速車、惡意逼車及違規變換車道等違規事項進行取締，籲請民眾行駛國道時，在安全不超速情形下儘量提高車速。並在符合法規下儘量跟上前車，避免拉大與前車間距而成為路隊長。
高公局提到，本次清明節連假首日(4月4日)5時至12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道實施高乘載管制；另4月5日至7日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道實施高乘載管制，請民眾多加留意並配合。