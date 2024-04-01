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阿沁甩厭食症辣妻！搭上「韓零死角女神」　自豪戀愛腦

▲阿沁推出歌曲〈遺失的美好〉MV，邀請韓國零死角女神金寶拉擔任女主角，扮演他的初戀。（圖／晴空未來提供）
▲阿沁推出歌曲〈遺失的美好〉MV，邀請韓國零死角女神金寶拉擔任女主角，扮演他的初戀。（圖／晴空未來提供）

記者吳雨婕／綜合報導

阿沁近來推出歌曲〈遺失的美好〉MV，邀來韓國「零死角女神」網紅辣模金寶拉扮演他的初戀女友。此外，先前太太爆出持有大麻又厭食症復發，談到近況，阿沁表示：「花花目前穩定慢慢恢復中，謝謝大家關心。」

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這位在IG上擁有118萬粉絲、被鄉民稱為「零死角完美女神」的金寶拉在聽完〈遺失的美好〉後二話不說答應MV演出邀約，更大讚：「好聽！有韓劇主題曲的情感氛圍！」有趣的是，金寶拉在聽完歌後更馬上分享給她韓國的朋友們，原以為是新歌的她，在得知這首〈遺失的美好〉已經發行20年後深感訝異，「完全沒有老歌的感覺！」

這首〈遺失的美好〉創作靈感原是阿沁在念大學時的初戀故事，當時因與初戀女友異地戀而漸行漸遠，導致分手徒留遺憾，讓阿沁化悲憤為力量寫出這首代表作。自認「戀愛腦」的他，提及這段青春回憶猶如勵志故事，「當時失戀了一年仍無法釋懷，於是一直在宿舍狂寫歌投稿，結果投稿上百DEMO作品後，最終寫出〈遺失的美好〉，還參加了輔大創作歌唱比賽，靠著鋼琴自彈自唱拿下冠軍，在被唱片公司發掘後因此賣出這首歌，可以說靠著這首歌一舉改變了我的人生，成為職業音樂人。」

▲阿沁推出歌曲〈遺失的美好〉MV，邀請韓國零死角女神金寶拉擔任女主角。（圖／晴空未來提供）
▲阿沁（左）推出歌曲〈遺失的美好〉MV，由韓國零死角女神金寶拉擔任女主角。（圖／晴空未來提供）
此外，阿沁的太太花花近期被爆出持有大麻，當時阿沁為了自證清白，於第一時間赴警局驗尿，之後更是在經紀公司工作人員的陪同下，前往UCL大安聯合醫事檢驗所進行檢驗，大麻檢驗報告出爐為陰性。除了此事之外，阿沁可以說是狀況連連，他宣布從樂團F.I.R畢業後，引來議論，許多人紛紛在他的社群媒體上留言批評，他當時爆出昔日飛兒主唱詹雯婷，以及陳建寧官司細節，「有人會被關7年」，談到最近的生活，阿沁提到，除了宣傳活動外都在陪太太與照顧孩子，「有了家庭，人生就其實就是全心放在家庭、孩子與工作。花花目前穩定慢慢恢復中，謝謝大家關心！」



▲花花因厭食症瘦到皮包骨。（圖／花花IG）
▲阿沁提到扣除宣傳活動，其他時間都在陪太太花花與小孩。（圖／花花IG）

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