阿沁甩厭食症辣妻！搭上「韓零死角女神」　自豪戀愛腦

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這首〈遺失的美好〉創作靈感原是阿沁在念大學時的初戀故事，當時因與初戀女友異地戀而漸行漸遠，導致分手徒留遺憾，讓阿沁化悲憤為力量寫出這首代表作。自認「戀愛腦」的他，提及這段青春回憶猶如勵志故事，「當時失戀了一年仍無法釋懷，於是一直在宿舍狂寫歌投稿，結果投稿上百DEMO作品後，最終寫出〈遺失的美好〉，還參加了輔大創作歌唱比賽，靠著鋼琴自彈自唱拿下冠軍，在被唱片公司發掘後因此賣出這首歌，可以說靠著這首歌一舉改變了我的人生，成為職業音樂人。」
此外，阿沁的太太花花近期被爆出持有大麻，當時阿沁為了自證清白，於第一時間赴警局驗尿，之後更是在經紀公司工作人員的陪同下，前往UCL大安聯合醫事檢驗所進行檢驗，大麻檢驗報告出爐為陰性。除了此事之外，阿沁可以說是狀況連連，他宣布從樂團F.I.R畢業後，引來議論，許多人紛紛在他的社群媒體上留言批評，他當時爆出昔日飛兒主唱詹雯婷，以及陳建寧官司細節，「有人會被關7年」，談到最近的生活，阿沁提到，除了宣傳活動外都在陪太太與照顧孩子，「有了家庭，人生就其實就是全心放在家庭、孩子與工作。花花目前穩定慢慢恢復中，謝謝大家關心！」
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