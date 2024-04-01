王必勝被爆周末玩樂團網友力挺 薛香川16年前颱風夜吃大餐慘丟官
台北市信義區寶林茶室中毒案持續延燒，目前累計2死，相關通報個案計有31例，也在死者血液檢體中確定採樣到「米酵菌酸」。國民黨立委徐巧芯今（1）日爆料，衛福部次長王必勝週末還在Have Fun，與朋友一起玩樂團，「社會觀感好嗎？」。王必勝也在臉書回應，可受社會公評。不過事實上，行政院前秘書長薛香川，就曾因颱風天去吃父親節大餐，挨批社會觀感不佳，最後丟官。
記者何哲欣／台北報導
現為台灣彩券董事長的薛香川，是2008年馬英九政府上台後，首任行政院秘書長。但2009年8月8日，莫拉克颱風襲台，台灣遭遇50年來最慘的八八風災，共造成681人死亡、18人失蹤，其中高雄的小林村部落還被土石流淹沒滅村，全村474人遭活埋。
8月17日，時任國策顧問林火旺上政論節目爆料，友人看到薛香川8月9日去福華飯店用餐。薛香川call in到節目澄清，8月8日晚上和岳父去慶祝父親節，隔天9日一早就趕赴災區。他說，「拜託！父親節，父親節耶，吃個飯過分嗎？」但透過節目放送後，引發眾怒。
幾天後，薛香川還傳簡訊給民進黨立委，「8月8日當天早上十點左右，我自己開車到辦公室加班直到晚上約七點，回程接到家人電話，才轉至福華飯店陪我九十五歲的岳父吃父親節的晚飯，晚上又一直忙公務到深夜十二點半，第二天一早又搭當天第一班也是最後一班高鐵陪院長南下勘災。平常我一天三餐都在辦公室吃，很少晚上九點前離開辦公室」。
但薛香川澄清無效，8月19日，薛香川請辭，但先獲慰留，到救災結束後，行政院改組，薛香川也跟著下台。