又是星期一死劫！台中頭汴坑溪死魚再現 居民怒喊拒住垃圾溪畔
台中頭汴坑溪上週出現大量死魚，大里區市議員江和樹指主管機關休假的星期一，最容易出現死魚。這兩天在頭汴坑溪上游的太平區龍寶橋，居民發現數百條死魚，市議員黃佳恬與在地居民到場抗議，指頭汴坑溪已變成垃圾溪，要求環保局別再用溶氧量結案了，一定要釐清死魚真相。
記者顏幸如／台中報導
台中市大里區頭汴坑溪上星期一（3月25日）數萬魚群暴斃，地方民眾指出，死魚最容易出現在星期一，懷疑上游工廠利用假日偷排廢水，導致溪裡大小魚類中毒死亡，但環保局採檢未查出重金屬和氰化物，初判是天候、氣溫以及布袋蓮與藻類過量生長，溶氧量不足所致，引起揭發此事的江和樹不滿，隔日率百人前往抗議。
無獨有偶，抗議現場上游的太平區龍寶橋附近，昨天出現數百條死魚，引發居民恐慌。太平區市議員黃佳恬、聖和里長劉佳明、大里立仁里長孫正宇等人今（1）日到場抗議。
黃佳恬指出，龍寶橋距上次發生死魚事件的河段有8公里左右，周末無工廠上班，且這兩天多次下雨，不會有溶氧量不足的問題，為什麼會出現2、300條死魚？聖和里長劉佳明表示，河川邊坡長期遭丟棄垃圾，飄散濃濃惡臭，汙染環境。
台中市環保局副局長商文麟前往查看，他表示昨天環保局已到場採水樣回去檢測，今天來打撈死魚進行化驗，初步使用快篩試劑檢測，並未發現水質有重金屬，水中溶氧也正常。將會把魚屍送驗釐清確切死因。也將追查上游廠商是否偷排廢水，查出真兇。