4月台劇追起來！「綠茶精」林依晨奪許瑋甯男友 曾莞婷省出1棟房
4月最強台劇來襲！《女孩上場2》看安心亞晉升魔鬼教頭，帶領台灣女籃熱血參賽，《惡作劇之吻》林依晨、許瑋甯睽違19年再合作，在新戲《不夠善良的我們》化身賀軍翔的紅玫瑰與白玫瑰，兩個女人因愛上同一個男人糾纏12年！房產女王曾莞婷攜手郭子乾，在《省省吧！我家富貴發》從社宅租戶邁向買房族，「窮酸富」OL郭書瑤對上「精緻窮」白領林子閎，在《完全省錢戀愛手冊》展開喜劇羅曼史。
記者羅凌筠／綜合報導
《女孩上場2》由安心亞詮釋一個歸化南韓打職業籃球的球員，經歷長期的訓練和競賽，開始轉往教練身分發展，因緣際會下，她回到台灣加入羅宏正帶領的「安東飛鷹隊」並擔任教練，這個球隊因為財務危機面臨解散，此時空降的這個「叛國教練」對球員們來說根本幫不上忙，還找來一個球隊現在不需要的射手，激化教練與隊長的矛盾。4月1日起，每周一、二晚間10點於客家電視台播出。
《不夠善良的我們》由林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東攜手飆戲，故事藉著兩位屢屢撞衫的兩位女主角揭開序曲，而如同「量子糾纏」一般的她們最終愛上同一個男人，因此展開了橫跨12年的愛恨情仇。劇中奪愛成功的小三林依晨，懷著「曾經那麼得到，終將那麼失去」的陰影，奮力捍衛著自己的婚姻；而被小三所傷的許瑋甯最終也淪為小三，周旋於賀軍翔、柯震東、路斯明之間。《不夠善良的我們》4月6日起每周六晚間9點在公共電視、MyVideo播出。
《省省吧！我家富貴發》聚焦在小資家族的買房攻略，曾莞婷化身精算主婦，郭子乾則是全家最摳，衛生紙反覆使用5次、咖啡濾8次，他們的3個孩子也擁有超強省錢能力，大哥余晉為賺取生活費致力於維修二手電器，他總是巧手改造別人家的廢棄物，讓各類電器回春再利用，二哥胡智強和家人一起淨灘撿回收物換取金錢，小妹陳昭妃販售自製偶像周邊產品，看這家人怎麼省出1間房？4月12日晚間10點三立電視台播出。
《完全省錢戀愛手冊》講述時下的年輕男女，在抗通膨的年代如何克服省錢、花錢的歧異，共譜一段甜蜜又浪漫的戀愛故事。劇中演員們因不同的金錢觀，有謹慎理財的「窮酸富」，也有享受生活的「精緻窮」，還有為愛什麼都奉獻的「愛情腦」，彼此間激盪出有趣的火花，由郭書瑤、林子閎、周智慧、林鶴軒、黃柏峰、陳語安、鄧偉德、胡煜詩主演，4月14日每周日晚間8點於TVBS播出。
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