寶林茶室案維持29例！再增3米酵菌酸陽性 食藥署標準品送達
素食餐廳「寶林茶室」相關食物中毒案持續發酵，其遠百A13店相關累計29例、饒河店相關個案累計2人，衛福部疾管署今（1）日傍晚公布最新統計，個案數維持不變。衛福部次長王必勝表示，目前遠百A13群聚已有17名患者抽血完成米酵菌酸檢驗，結果都呈現陽性，至於饒河店群聚患者目前都是陰性，將另案交由地方衛生局處理。
記者林志怡／台北報導
截至今日上午，衛福部長薛瑞元指出，於寶林茶室遠百A13店用餐後、出現身體不適的通報個案，總計29例，其中14位患者米酵菌酸檢驗陽性，其中包括2例死亡個案，另有2例於寶林茶室饒河店用餐的個案，米酵菌酸檢驗都是陰性，寶林茶室相關通報案件數總計31例。
衛福部疾管署傍晚17:30公布最新個案統計，遠百A13店相關個案維持29例，王必勝接受媒體聯訪時表示，目前檢驗完成的17例個案呈現米酵菌酸陽性，較上午再增加3例，另有6例返家休養個案的檢體檢驗中、6未返家休養個案雖有聯繫，但暫不願意接受檢驗，會請疾管署持續溝通。
至於外界關注2例病況嚴重、可能需要換肝救治的通報個案，王必勝說，兩岸分屬不同醫院收治，但後續都會由醫院召開會議評估是否進行手術、可能會需要捐贈者。
針對2例於饒河店用餐後、出現身體不適，但米酵菌酸檢驗為陰性的個案，王必勝表示，目前會以另案回歸地方衛生局處理，若後續有出現米酵菌酸檢驗陽性個案，再與原本的寶林茶室案合併為一案。
此外，王必勝提到，目前通報個案中，患者最晚的發病日為3月28日，目前暫不設定收案最晚的發病日，會觀察後續有無收斂情況，再決定是否押定日期，而食藥署向國外廠商訂購的2件米酵菌酸標準品都已經送達，後續檢驗量能應無虞。