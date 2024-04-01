洪一中談首見大巨蛋心得！坦言：打棒球一輩子看到這球場與有榮焉
「洪總」洪一中今（1）日首次率領台鋼雄鷹進入台北大巨蛋練球，第一次踏入大巨蛋的洪一中說起自己球員時期，去過了日本所有巨蛋，常常很羨慕別人有巨蛋，但台灣都沒有什麼先進的球場，現在棒球打了一輩子，看到台灣終於有一個自己的蛋，也是感到與有榮焉。
記者林之越/台北報導
台鋼昨（31）日在新莊球場對上樂天桃猿的比賽因雨延賽，4月3日和中信兄弟在台北大巨蛋的比賽意外成為隊史首戰，全隊也提前2天進入大巨蛋練球。第一次看到大巨蛋本尊的洪總受訪時表示，黑白配色的椅子蠻有特色的，跟之前去的日本巨蛋都不一樣。
另外，洪總也坦言：「打棒球打了一輩子，看到台灣球場可以這樣跟世界並進，也是與有榮焉。」並談到選手時期的過去，回憶道：「以前去日本的巨蛋很羨慕，一樣是打棒球，人家在這麼好的環境裡打球，真的很幸福，那時候台灣的球場也沒這麼先進。」
進一步談到台灣的體育相關設施建設，洪總說道：「以前都是有就好、有就好，現在台灣棒球在世界的知名度也有提高了，整個場館的水平要提高，整個體育圈的水平才會提高。」並舉例，台灣羽球一姊戴資穎先前長期穩坐球后席位，但台灣也未有高規格的羽球場館，實在可惜。
另外他也聊起大巨蛋的球員休息室，表示以前自己選手時代根本沒有這種休息室，都只能在板凳區換衣服，現在還能吹冷氣，真的進步很多。
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