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林俊傑深情演唱〈See You Again〉　逼哭保羅沃克弟弟

▲林俊傑在演唱會上深情演唱〈See You Again〉，讓保羅沃克的親弟弟科迪沃克在座位上忍不住低頭啜泣。（圖／翻攝自林俊傑IG）
▲林俊傑在演唱會上深情演唱〈See You Again〉，讓保羅沃克的親弟弟科迪沃克在座位上忍不住低頭啜泣。（圖／翻攝自林俊傑IG）

記者張一笙／綜合報導

知名動作系列電影《玩命關頭》主角之一的男星保羅沃克（Paul Walker）2013年試駕朋友汽車時，意外衝撞電線桿及路樹導致車毀人亡，讓不少粉絲至今仍感到意難平。近日，剛過完43歲生日的林俊傑在巡迴演唱會時，在中國福州站第2天，邀請保羅沃克的弟弟科迪沃克（Cody Walker）到現場，林俊傑特地唱了一段〈See You Again〉，逼哭現場眾人，就連科迪沃克都忍不住低頭拭淚。

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▲林俊傑剛完成巡迴演唱會福州站。（圖／翻攝自林俊傑IG）
▲林俊傑剛完成巡迴演唱會福州站。（圖／翻攝自林俊傑IG）
科迪沃克昨（31）日現身林俊傑演唱會，身穿黑色素T看起來十分低調，不過長相神似哥哥保羅沃克的他馬上就被認出來。林俊傑還因此特地演奏《玩命關頭7》的片尾曲〈See You Again〉，前奏音樂剛下就引發不少歌迷尖叫。

▲科迪沃克聽到林俊傑演唱〈See You Agian〉後忍不住低下頭擦拭眼淚。（圖／翻攝自微博）
▲科迪沃克聽到林俊傑演唱〈See You Agian〉後忍不住低下頭擦拭眼淚。（圖／翻攝自微博）
隨著林俊傑歌聲，科迪沃克馬上淚眼婆娑地紅了眼框，並深深吸一口氣，最後還是忍不住流下男兒淚，在大螢幕面前真摯的感情流露，讓不少現場粉絲都十分動容。

▲科迪沃克（右）身旁的友人來頭都不小，一位是加拿大籍台裔男藝人王以綸（前中），另一位則是美國知名慈善車友會創辦人李宏聲Sean Lee。（圖／翻攝自林俊傑IG）
▲科迪沃克（右）身旁的友人來頭都不小，一位是加拿大籍台裔男藝人王以綸（前中），另一位則是美國知名慈善車友會創辦人李宏聲Sean Lee。（圖／翻攝自林俊傑IG）
事實上，坐在科迪沃克一旁的2位來頭都不小，一位是前「SpeXial」成員王以綸，另一位則是美國慈善車友會Purist Group的創辦人李宏聲，與科迪沃克兄弟及林俊傑是好友關係。科迪沃克前一天才跟李宏聲一同參加遠在600公里外的「GT SHOW蘇州改裝車展」，在結束一天的行程後隨即趕往蘇州，參加林俊傑在福州的演唱會。

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