因應春季枯水期！水利署把握鋒面施作人工增雨 提早防汛整備會議
經濟部水利署今（1）日表示，近幾天受鋒面影響，全台有降雨情形，主要水庫集水區帶來約1~48毫米雨量，局部區域則有大雨情形，整體降雨效益約1,900萬噸以上，其中以翡翠水庫400萬噸最高，石門、德基水庫280萬噸次之，鯉魚潭、日月潭及霧社水庫也分別有250萬噸、230萬噸，對於1月迄今降雨不如預期所造成的旱象，略有助益。
記者林莞茜／綜合報導
水利署表示，除自去年10月已陸續展開節水調度等相關防旱措施，更確實把握這次機會，藉著本波鋒面全力引水入庫，並配合降雨預報減少水庫農業灌溉出水，除在梅雨來臨前提升抗旱量能外，而且已同步展開防汛整備作業，做最好的準備。
3月31日至4月1日期間，鋒面通過台灣，降雨主要落在中部以北的水庫集水區，水利署指出，目前整體降雨效益約1,900萬噸以上，其中以翡翠水庫400萬噸最高，石門、德基水庫280萬噸次之，鯉魚潭、日月潭及霧社水庫也分別有250萬噸、230萬噸，對於1月迄今降雨不如預期所造成的旱象，略有助益。
為因應快速變化的春季氣候，水利署把握本波降雨機會於全台各地水庫施作人工增雨，因應後續抽穗大量用水需求，更與氣象署及農水署持續密切合作防旱，以桃園及新竹地區為例，除農業灌溉配合平地降雨預報提前減少石門水庫放水、增加頭前溪公共取水及油羅溪抽水量外，並將支援9部抽水機，協助農水署桃園及石門管理處抽取福興溪及老街溪川流水，以增加灌溉用水等措施，減緩水庫出水量，細緻管控節水調度，以穩定6月底前公共用水需求。
水利署進一步表示，時序已進入春季枯水期末段，季節交換後將逐步進入豐水期的梅雨季節，為審慎因應氣候變遷導致極端降雨的不確定性，水利署除已成立旱災應變小組，即時因應與排除相關供水問題外，也自3月5日起，陸續至石門、榮華壩、鯉魚潭、石岡壩、寶二、阿公店、牡丹、集集堰及曾文等水庫督導防汛整備業務，盤點各水庫人、機、料等各項作業，也自3月25日起陸續召開北區、中區及南區防汛整備會議，提前做好防汛應變整備工作。
近年全球各地旱澇頻繁，水利署將持續密切關注並提前準備因應，以維持枯水期供水穩定，並要求各庫管理單位做好各項防汛減災及原水高濁度因應整備作業，一手抗旱一手防汛，同時籲請國人與政府攜手努力，共同面對氣候變遷的挑戰。