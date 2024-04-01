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上個世紀的回憶殺！科博館20年沒新意　江啟臣嘆：已達民怨程度

▲江啟臣（左一）與教育文化委員會多位立委，今視察台中科博館。（圖／江啟臣提供，2024.04.01）
▲江啟臣（左一）與教育文化委員會多位立委，今視察台中科博館。（圖／江啟臣提供，2024.04.01）

記者顏幸如／台中報導

立法院副院長江啟臣今日指出，科博館是中部人最熟悉的學習環境，從校外教學、畢業旅行到親子活動，有著滿滿回憶，內容卻20年不變、停留在上個世紀，和士林科教館有明顯落差。他感嘆如今「有回憶沒新意」， 提供的服務更上升到民怨層級。

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台北科教館、台中科博館、高雄科工館是很多親子必去的台灣3大科學博物館，但相較台北和高雄，近幾年台中科博館受歡迎和討論程度大減。江啟臣今（1）日視察台中市教育文化建設時指出，臺中科博館在他讀台中一中時期設立，至今已38年，是全台首座科學博物館，且位於台中市的精華區，但上星期民眾才上他的臉書陳情，反映科博館不只室內裝潢20年來老舊未變，互動設備、畫質、音質也都很差，看得出來使用很久了，與台北的士林科教館有很大差距。

江啟臣接著說，「科學」應該是不斷在進步，科博館是中台灣800萬居民接觸科學教育的重要場域，也是未來捷運藍線的重要節點、小朋友校園之外重要的知識的學習環境，卻英文輔助解說不足、互動方式不夠創新有趣，部分內容未下修到幼兒園或低年級學生也能互動的模式，都讓家長感到不滿。當提供的服務已上升到民怨層級，代表改變已達迫切性。

▲江啟臣與教育文化委員會多位立委，體驗科博館的太空劇場。（圖／翻攝黃健豪臉書，2024.04.01）
▲江啟臣與教育文化委員會多位立委，體驗科博館的太空劇場。（圖／翻攝黃健豪臉書，2024.04.01）
立委黃健豪指出，20年前自己還是學生時，就在這邊當義工，20年後再回來，自己從使用者升級成家長，但很多展廳、設施仍如當年一樣「景物依舊」。立委羅廷瑋表示，科博館設備停留在上個世紀，不只跟不上AI時代，也不符合民眾和孩子的實際使用需求。

江啟臣強調，博物館在偉大的城市中具有重要地位。希望教育部投入更多資源，有效活化科博館量能，並整合周圍公共資源，讓臺中市中心的綠色廊道，未來從國立美術館、勤美綠園道商圈一路延伸到科博館，並整合藝術、文創、科學、教育，與公共圖書館、國漫館、臺中州廳等，透過步道商圈串連成臺中市博館巡禮。

教育部次長林明裕表示，教育部很支持科博館的各項發展，包括污水納管工程、太空劇場雷射投影機更新計畫，最慢明年度會納入預算；也願意全力推動科博館升級計畫，若今年底能得到國發會同意，最快2026年能執行。

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