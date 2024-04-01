馬英九訪中稱「和平與友誼之旅」 王美惠：愚人節最大玩笑
前總統馬英九今（1）日率團訪中，受訪時稱此行盼傳遞台灣人民愛好和平心聲，11天的行程中將造訪廣東、陝西、北京等地，預計在下周一抵達北京，更有報導傳出將在隔日2度會晤中國國家主席習近平。對此民進黨立委王美惠表示，這真是愚人節最大的笑話，過去是誰不斷軍演，更照三餐派軍機擾台，而至今仍不開放陸客來台旅遊，這些挑釁行為，是誰在破壞兩國間的和平，喊話馬英九，在習近平面前要想起台灣人民的期許與託付，表達「台灣是主權獨立的國家」。
記者陳威叡／台北報導
對於馬英九二度訪中，並稱是「和平與友誼之旅」，王美惠表示，這真是愚人節最大的笑話，質疑馬英九是否搞錯什麼，這些年是誰不斷軍事演習，並照三餐派出軍機擾台，至今不開放陸客來台灣旅遊，這些對台灣的挑釁行為，馬是否無法判斷，是誰在破壞兩國間的和平。
王美惠說，馬英九去年也在清明節前往中國祭祖，也曾提及要去促進兩岸和平，但這一年來中國對台的文攻武嚇不曾減少，荒謬論調不攻自破。而馬英九對中國有個人孺慕之情、思鄉情懷，這些她絕對予以尊重，但如果仍然執迷不悟，深信中國是愛好和平的祖國，就感到非常遺憾。
最後王美惠喊話馬英九，是台灣卸任元首，任何的言語行為都要以台灣人民的權益為優先，不要一而再、再而三的矮化自已，如果此次訪中能和習近平會晤，希望能在習面前，想起台灣人民的期許和託付，表達「台灣是主權獨立的國家」。