機場野生捕獲王菲！罕見同框17歲正妹愛女 超高顏值粉絲暴動
天后王菲與前夫李亞鵬育有女兒李嫣，近期王菲與女兒李嫣現身機場被幸運粉絲巧遇，只見身高174公分的王菲已經高人一等，沒想到年僅17歲的李嫣身高直逼媽媽，雖然母女倆都戴著口罩，但高顏值依舊引起關注，還因此登上微博熱搜。
記者吳雨婕／綜合報導
王菲的女兒李嫣今年5月要滿18歲了，最近王菲與李嫣現身機場，被許多粉絲直擊拍下照片，照片中王菲穿著米色V領毛衣，露出天鵝頸與鎖骨，下半身穿工裝褲與棕色靴子，一身勁裝個性又帥氣；至於女兒李嫣則是一頭烏黑長髮，頭上掛著墨鏡，黑衣、黑褲的打扮，邊走路雙手交叉放在胸前，看起來生人勿近，強大氣場與媽媽幾乎一模一樣，引人注意的是，李嫣與王菲並排走時，母女倆的身高相差無幾，非常驚人，而王菲的模樣，完全看不出今年已經54歲，天生麗質又凍齡，讓看到的人無不稱羨。
李嫣先前活躍於社群媒體，時常曬出生活照，而為了讓李嫣能夠不受外界打擾生活，李亞鵬、王菲都很少在社群媒體上曝光女兒近況，李嫣後來則是關閉社群媒體，減少陌生人關注，一個人在國外就讀貴族學校，過去傳出光是每年的學費就高達10.7萬瑞士法郎（約台幣379萬元）。
今年54歲的王菲是跨越1990年至2000年最成功的亞洲歌手之一，是包攬許多音樂頒獎最佳女歌手的大滿貫歌手，也是金氏世界紀錄「銷量最高的粵語女歌手」的世界紀錄保持者。王菲有過兩段婚姻，一是1996年與竇唯結婚，婚後育有一女竇靖童，這段婚姻僅維持3年就結束；二是2005年與李亞鵬結婚，婚後育有李嫣，她與李亞鵬於2013年離婚，離婚後與舊愛謝霆鋒復合，兩人一直交往至今。
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