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馬英九再會宋濤　九二共識、反台獨是兩岸攜手關鍵「絕不改變」

▲馬英九訪中國大陸，與國台辦主任宋濤會面。（圖／馬辦提供）
▲馬英九訪中國大陸，與國台辦主任宋濤會面。（圖／馬辦提供）

政治中心/綜合報導

前總統馬英九今（1）日率團訪中國大陸，並與國台辦主任宋濤會面。馬英九說強調，兩岸關係要和平穩定，才能確保兩岸人民的福祉，以及達到中華民族的最大利益。兩岸有共同的歷史、文化、血脈，兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，他任內達成兩岸堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，這些都是兩岸得以攜手向前行的重要關鍵要素，無論外在環境與形勢如何變化，絕對不會改變。

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馬英九說，很高興再次與宋主任會面。去年他和台灣的青年學子訪問大陸，承蒙宋主任與台辦朋友的大力協助，取得了積極正面的成果。宋濤再湖北、湖南與上海的三度款待，讓他感受到兩岸之間「血濃於水，同氣連枝」，特別要感謝大陸方面的誠意與善意。
 
馬英九說，尤其是去年七月，在宋主任大力支持與推動下，大陸五所高校師生回訪台灣，所到之處，都受到臺台民眾真誠而熱烈的歡迎，相信他們都是滿載而歸。而他們在台灣活動的畫面，傳到大陸電視，也造成轟動。對宋濤推動兩岸關係向前走的決斷與魄力，他也要表達個人的敬意。
 
馬英九強調，兩岸關係要和平穩定，才能確保兩岸人民的福祉，以及達到中華民族的最大利益。從另一個角度，世界上戰事頻仍，歐洲與中東都陷入戰火，兩岸的和平穩定不只是造福兩岸，也對全世界有巨大的意義。
 
馬英九說，兩岸有共同的歷史、文化、血脈，兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，他任內達成兩岸堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，這些都是兩岸得以攜手向前行的重要關鍵要素，無論外在環境與形勢如何變化，絕對不會改變。
 
馬英九指出，尤其是「九二共識」，是兩岸當年運用智慧，擱置爭議、求同存異、共創雙贏，才達致難能可貴的共識，奠定了兩岸共同的政治基礎，也改變了往後兩岸關係發展的方向。2008至2016這八年，世界上沒有人認為兩岸會有戰爭，這就是「九二共識」功能最佳的體現。
 
馬英九表示，維繫兩岸關係和平穩定發展方向是台灣社會的普遍主流看法，這次選舉結果也證明了這一點。他去年訪問大陸，台灣一項民意調查，就顯示百分之77的台灣民眾肯定與支持兩岸交流。去年的兩次互訪也相當成功，讓兩岸學生進一步交流，有效減少了兩岸這7年多來的緊張與對立，也讓國際社會注意到，兩岸不是一定要兵戎相見，也有透過交往達成和平的可能。
 

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