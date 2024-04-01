不是愚人節幻想！兔田佩可拉親媽Vtuber出道 野兔笑：小的不要了
最強愚人節企劃出現了！hololive三期生兔田佩克拉今（1）日一早宣布，過去曾在直播中「獻聲」兔田媽媽，要在今天初次以Vtuber身分直播，本來許多野兔（粉絲）認為，這應該是愚人節企劃，沒想到晚間兔田媽媽真的有可動精美V皮，兔田媽媽的溫柔嗓音，也讓大批野兔嗨喊「小的不要了」。
記者潘毅／綜合報導
每年愚人節，許多Vtuber都會執行有趣的企劃，hololive的兔田佩可拉更是佼佼者。而在兔田過去直播中，有數次兔田媽獻聲，甚至幫忙動手做料理的橋段，母女可愛的互動也廣受野兔好評。
而今（1）日一早，兔田佩可拉就在社群平台X上宣布，媽咪要在晚間9點進行出道直播，但由於恰逢愚人節，許多人原本認為頂多是媽媽獻聲聊天的企劃，沒想到晚間直播一開啟後，讓所有野兔都震驚萬分，因為兔田媽媽居然也有精緻的可動V皮，甚至還進行自我介紹，身高為160公分，生日是11月2日，年齡則是女人永遠的秘密。
此外，兔田媽媽還有收到來自觀眾的提問，針對相關問題一一回應，沒想到直播到一半，女兒兔田佩可拉突然「亂入」，打斷了兔田媽與觀眾的聊天，讓許多野兔開玩笑稱「佩可拉很礙事」、「小的我們不要了」。
隨後佩可拉也打開經典的馬力歐遊戲，讓兔田媽媽嘗試進行挑戰，但最終沒有能夠順利通關。這場直播最終吸引了超過18萬人同時上線觀看，也讓大批野兔度過了最愉快的愚人節。