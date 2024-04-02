今日社論／美中台新局第一輪攤牌　維持現狀基調不變

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羅森伯格來台，昨天相繼見了總統蔡英文和賴清德，就其致詞內容看來，美方立場不變，羅森伯格除了重申「台美關係堅若磐石」，也提及希望「台海維護和平跟穩定」，這和美方一直以來希望兩岸維持現狀的基調相同。
羅森伯格此行來台的最大意義，就是美方要確認賴清德的兩岸路線，因此羅森伯格和賴清德會面時，先是稱讚「台灣在兩岸、區域內都有非常負責任而且務實的表現」，再喊話賴「之後持續努力維持區域跟兩岸的現狀」，就是希望民進黨政府的政策能夠延續、一致。而賴清德也已多次公開宣示將延續「蔡英文路線」，這一點相信雙方已有共識。
何謂蔡英文路線？簡言之，就是親美抗中保台，且以民主連結世界各國，兩岸關係上則是不躁進、不挑釁，但同時也保持距離、冷處理。以正面意義看待，就是敬而遠之、保持平衡現狀，但負面作用就是兩岸冷若冰霜。
另一方面，馬英九現正率團訪問中國大陸，昨天下午在深圳見了國台辦主任宋濤。在這場會面中，有幾個關鍵詞出現：宋濤先是提到「兩岸同胞是一家人，家和萬事興」，馬英九則呼應說出兩岸「血濃於水，同氣連枝」，也表達兩岸關係要「和平穩定」，才能確保兩岸人民福祉，並重申「九二共識」「反對台獨」。雙方發言都不離原有的「一中」「一家親」調性。
在這場馬英九訪問對岸的首日行程中，宋濤的發言並沒有脫離中國過去基調，也就是用家人血緣概念包裝了「一個中國」原則。馬英九合演這場「家人團聚」之戲，目的是要扮演和平使者身份，喊話兩岸和平，而中國大陸則是意在統戰，也對新總統賴清德喊話。
說穿了，在目前兩岸情勢劍拔弩張之際，綠營檯面下也期待馬英九能帶來緩和氣氛的功能。目前已可看到美中台三方的立場都暫時不變，唯一的活棋就是馬英九，倒不是寄望馬英九能讓兩岸「春暖花開」，畢竟中國的統戰意志不變，而是透過中方和馬英九的互動，讓壓力鍋稍微洩壓，避免不斷吹脹的氣球炸裂。
美中台第一輪的牌已經攤牌，維持敵不動我不動，真正的重頭戲在於有望舉行的馬習二會。台灣各界期盼馬習二會必須對等尊嚴地舉行，須是對話而非輸誠，而習近平有無新論述，將是對台政策新一局的變因。在現今兩岸非統非獨的狀態之下，維持現況是台灣多數主流民意，因此呼籲兩岸領導人仍須維繫和平，且避免片面動搖現狀。