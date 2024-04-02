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批衛服部報告虛而委蛇！「食安女神」林淑芬不忍了　炮口對內狂轟

▲立法院衛環委員會昨（1）日舉行專案報告，但衛福部報告內容簡略，連「食安女神」執政黨民進黨立委林淑芬都無法相挺。（圖／資料照片）
▲立法院衛環委員會昨（1）日舉行專案報告，但衛福部報告內容簡略，連「食安女神」執政黨民進黨立委林淑芬都無法相挺。（圖／資料照片）

記者陳宜加／台北報導

近期國內連環爆出蘇丹紅、小林製藥紅麴、寶林茶室食物中毒等重大食安事件，立法院衛環委員會昨（1）日舉行專案報告，但衛福部報告內容簡略，連「食安女神」執政黨民進黨立委林淑芬都無法相挺，大罵「書面報告敷衍了事」，不僅內容和上月初的食安報告雷同，糊弄立委且未自我檢討，要求衛服部加緊腳步。

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「虛而委蛇的書面報告，無法讓食安政策更精進！」林淑芬昨質詢後，晚間餘怒未消，在臉書上發文痛批衛服部虛應故事。她表示，寶林茶室食物中毒案毒素源頭尚待釐清，她質詢衛福部長薛瑞元上未來主管機關如何因應新型態、非社區型態的集體食品中毒事件，薛瑞元當時答覆現行的通報機制有強化的空間。

林淑芬批評，很可惜的是，衛福部的書面報告卻對強化通報機制的政策隻字未提，薛瑞元回覆制度面的確需要檢討，但需要時間討論並建立補充機制，例如個案數少但嚴重度高的食品中毒事件通報方式。希望衛福部能加緊腳步，儘速提出精進的通報機制。

林淑芬也說，除此之外，根據食藥署提供近5年各縣市依據《食品安全衛生管理法》裁罰未投保產品責任保險的件數，5年來僅有162件，且每年台南市就占9成以上的件數，其他縣市是沒在查還是查不到？徒法不足以自行，法律雖然有規定，但執行單位在實務面都選擇輕輕放下。

林淑芬直言，若不是寶林茶室食品中毒事件點出投保產險保單已過期的問題，主管機關還要讓民眾用生命在吃飯，卻沒有要求業者提供保障多久呢？

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