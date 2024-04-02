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朱軒洋慘了！趁交往5年網美女友出國　公園「激吻吳卓源」被活逮

▲朱軒洋（左圖）趁交往5年網紅女友Cindy出國，被目擊和吳卓源（右圖）激吻，疑似劈腿。（圖／NOWnews資料照、吳卓源IG）
▲朱軒洋（左圖）趁交往5年網紅女友Cindy出國，被目擊和吳卓源（右圖）激吻，疑似劈腿。（圖／NOWnews資料照、吳卓源IG）

記者楊穎軒／綜合報導

曾經以國片《黑的教育》拿下金馬獎男配角、新生代演技小生朱軒洋，今（2）日被週刊爆料，趁交往5年的網紅Cindy出國，與R&B歌手、「鄉民老婆」吳卓源（Julia）在公園偷情，疑似劈腿，吳卓源也身陷小三疑雲，震驚影壇和音樂圈。

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▲Julia Wu 吳卓源推出新歌《the one》。（圖／華風數位提供）
▲▼吳卓源（上圖）、朱軒洋驚傳不倫戀。（圖／華風數位、牽猴子提供）
▲朱軒洋都沒向入圍女主角的蔡淑臻說聲恭喜，令人切心。（圖 / 牽猴子提供）
據《鏡週刊》報導，朱軒洋3月28日搭多元計程車到華山接吳卓源，兩人直奔河濱公園幽會，吳卓源直接坐在朱軒洋腿上，雙手緊緊環抱男方，朱軒洋左手攬著吳卓源的腰，右手來回撫摸女方的纖腿，醞釀一陣子後就忘情擁吻，不知是否怕身分曝光，雙方隔著一層口罩親熱。

29歲吳卓源外貌姣好、身材惹火，金曲代表作有〈買榜〉、〈你是不是有點動心〉等，被粉絲視為女神，曾經和圈外人蔡先生、饒舌歌手ØZI傳緋聞，目前感情狀態不明，24歲朱軒洋則是電影圈顏值和實力兼具、炙手可熱的演員，與大6歲知名美妝YouTuber何心蒂（Cindy）交往多年，沒想到，看似感情穩定卻爆出偷吃，令外界訝異。

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