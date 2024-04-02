兒童節連假來這裡遛小孩！科教館、天文館、遊樂園12歲以下免費

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兒童新樂園在4月4日至7日，全國國小以下兒童及陪同家長1位，憑2024台北市兒童月手冊或證件，入園可免門票。4月4日至6日延長營運至21時，每日16點起「星光樂FUN券」每張特價120元。
4月4日至6日，連假前3天的9點至18點，園區內設置職人體驗、市集手作及國際文化等數10個攤位，讓小朋友們扮演建築師、攝影師、醫護警消等職業，成為手作攤位的小小老闆，開啟孩子對未來世界的工作想像。
由於適逢兒童新樂園開園10週年及台北捷運公司成立30週年，這3天晚上20點在園區天空步道更將施放長達120秒的煙火，圖案將呈現特殊圖騰及字樣，帶給大小朋友滿滿驚喜。
除此之外，兒童節、4月4日當天上午10點至12點，將由台北市政府警察局、消防局在樹蛙表演廣場舉辦反毒詐騙大挑戰活動，現場有小小警察制服、帥氣的警用重機以及消防車及地震車，透過體驗和宣導教學，讓小朋友從小學習如何保護自身安全及反毒反詐騙防禦的觀念。
國立台灣科學教育館
兒童節、4月4日當天，科教館提供12歲以下兒童3到6樓常設展參觀免費；4天連假天天都有限定的工作坊可以體驗科學樂趣。
4月6日獨家辦理「麥麥童樂會」，打造全台唯一的麥塊主題拍照區，讓喜歡麥塊Minecraft的大小朋友，可以和苦力帕、史帝夫、艾力克斯一起拍照合影，還能體驗Minecraft的程式遊戲。
更展出台灣義築協會的《木育山海展》，現場有專人解說，還有全台唯一的木積木樹洞基地，體驗可以滑的一座富有環境教育意義的積木溜滑梯！以及10多項科學遊戲攤位讓參與的觀眾賺取獎學金兌換喜歡的東西。
台北市立天文科學教育館
天文館則推出整個4月兒童月的優惠活動，即日起至4月30日期間，全國12歲（含）以下兒童持台北兒童月探索手冊可免費參觀展示場1次，並於服務台領取小禮物。
兒童節當日、4月4日加碼全國12歲（含）以下兒童可免費搭乘「宇宙探險車」1次。
兒童節連假、4月4日至7日期間，立體劇場9點場次免費播放「寵物救援英雄」立體影片、宇宙劇場12時場次免費播放「認識黑洞」科學影片，想要看劇的民眾不能錯過！
此外，天文館現場還有「布雷克的黑洞之迷特展」、「天龍闖關遊戲」、「星塵寶寶快閃」等免費活動，邀請大小朋友連假期間來場黑洞大冒險。
更多台北科學藝術園區3館精彩連連的兒童節系列活動與闖關辦法請洽各館官網及臉書粉絲團查詢。